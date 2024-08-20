稱趙少康「拋妻棄子」遭求償千萬元　周玉蔻二審再敗訴

▲周玉蔻稱趙少康拋妻棄子，二審仍遭判賠。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

資深媒體人周玉蔻2021年間開始槓上中廣董事長趙少康，到了2022年，更直接在政論節目時，指稱趙少康「打太太、扔掉兒子，拋妻棄子」，趙少康不滿，提告求償1000萬元並去除言論。一審判決周須與民視連帶賠償200萬、周個人另賠20萬，案經上訴，高等法院20日仍判決周須與民視連帶賠償200萬、周個人另賠20萬。可上訴。

本案起因於2021年間，趙少康表態參選國民黨黨主席，並將爭取代表國民黨參與2024年總統大選。而周玉蔻就對此開始發表言論，她先在某網站上發表言論，提到「趙少康前妻的悲憤與控訴。趙少康前妻與趙離婚後，帶著她與趙的兒子一同到美國生活；後來前妻不幸在美國罹癌過世，兒子便由繼父與外婆撫養。」

不僅如此，到了2022年9月間，周婦先在臉書上PO文稱：「老趙啊老趙，在我是非大旗、肅清邪魔的名單上，你的列名甚為末路，可別耐按不住、自提油火煷（意：焚燒）身啊！！關鍵字：家暴…拋妻棄子…不認骨血……………」。

過了兩天，周婦更在政論節目上，以「放任側翼亂咬！？秒速切割裝清高！？趙少康嗆阿中：抹紅他人不沾手 造謠！？」為標題，公開指稱：「這也是趙少康你本人胡說八道，我只有一句話，如果你繼續再批評我，那我就告訴你，你打你的太太家暴，扔掉你家的兒子不認骨血，拋妻棄子，是不是也是不沾手呢？…」、「趙少康你好膽麥走，你再講我一次，請轉話給他，我就把你怎麼打太太拋妻棄子，然後你的兒子現在在美國某個地方，因為你的精神壓制他的媽媽過世之後，你都不認帳不認他，害得他得自閉症的事情，我給你原原本本的講出來」。

趙少康不滿，提出民事訴訟，請求周婦移除相關言論，並與民視連帶賠償1000萬元。一審法院審理後，判決周應移除部分言論，並須與民視連帶賠償200萬元，周個人另須賠償20萬元。案件上訴第二審，高等法院20日宣判，仍判決周須連帶賠償200萬，並須個人賠償20萬元，另外高院也判決周需移除部分言論。