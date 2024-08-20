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社會 社會焦點 保障人權

台北正妹變催命符！1年內引爆4男為她開戰　1死1重傷2人成罪犯

▲▼北市內湖有民眾報案有人輕生，最後發現竟然是打架殺人，警方依規定將2嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市內湖區廖姓女子2名男子為她爭風吃醋，釀1死1傷，高庭榮被判處無期徒刑。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區去年發生一起三角戀兇殺案，25歲廖姓女子先後與23歲高男、45歲潘男交往，2男起衝突，潘遭高砍10刀喪命，高男一審被處無期徒刑、褫奪公權終身。孰料，冷血的廖女絲毫不受命案影響，再結交新男友，李男不滿林姓情敵，憤而持武士刀砍其肩、左胸，再拿打火機焚燒新台幣200元、500元，被依法送辦。

留著飄逸長髮可愛的25歲廖女，先後與23歲詐團收簿手高庭榮、冷氣工45歲潘男交往，2023年3月21日凌晨，高跑到廖女住家，現任男友潘男見狀叫醒睡夢中的廖女，但廖女疑因起床氣朝潘男丟寫字板，情侶倆爆發口角、肢體衝突，潘以刀割傷高右臉耳際，高則從口袋抽出黑色折疊刀，猛砍對方手、胸約10刀，致潘男頸部幾乎快被砍斷，大量出血倒臥血泊，送醫急救同年月30日不治。

不受命案影響的廖女，迅速結交了從事水泥工作的李姓男友。期間，雙方因一些小爭執而爆發激烈爭吵，2023年12月3日，李男憤而跑到廖女家，使用打火機焚燒面額新台幣200元和500元各1張，以此發洩怒氣。

▼身材姣好的廖女先後擁有多名追求者。（圖／翻攝自Facebook／廖姓女子）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／廖姓女子）

同年12月30日上午，李男不滿廖女另結新男友，怒氣沖沖再前往廖家，持刀刺入林姓現任男友左肩膀，致其有左胸穿刺傷合併左上肺葉撕裂傷及氣血胸等傷害。

警詢、偵查時，李男坦承犯行，士林地院審結依妨害國幣懲治條例第五條之故意損毀幣券罪，處罰金新台幣1000元；又犯傷害罪，處有期徒刑4月，可易科罰金。

據悉，身材姣好的廖女曾涉足八大行業，她的迷人外貌吸引了不少追求者，令人意外的是，在短短1年內，竟引發4名男子先後爆發激烈衝突，最終釀潘男死亡、高男判無期徒刑、李男傷害罪判刑、林男受傷的悲劇。

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