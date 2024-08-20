逆轉！嘉義縣議員陳文忠被控賄選　一審判當選無效二審勝訴定讞

▲嘉義縣議員陳文忠被控涉嫌賄選，一審判決當選無效，台南高分院以罪證不足改判陳當選有效且不得再上訴。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導



無黨籍嘉義縣議員陳文忠2022年當選連任，其妻子新港鄉民代表蔡錦屏競選連任失利，惟陳文忠與蔡錦屏及樁腳被控涉嫌賄選，被依選罷法罪嫌起訴，檢方並依共同賄選行為對陳文忠提起當選無效之訴，嘉義地院一審判決陳文忠當選無效，陳不服上訴二審，台南高分院20日下午以罪證不足撤銷原判，改判陳當選有效且不得再上訴。

陳文忠與蔡錦屏為夫妻，蔡錦屏於2022年底選舉，競選新港鄉民代表，陳文忠競選縣議員，陳文忠縣議員選區涵蓋蔡錦屏鄉民代表選區全部，陳、蔡被控共同以兩票1000元，同時向選區重疊的選民買票。檢方依選罷法罪嫌起訴，並依共同賄選行為對陳文忠提起當選無效之訴。

一審嘉義地院調查後，認定蔡錦屏拜託羅姓樁腳，以蔡錦屏委由他人交付8000元，對有投票權的張姓、陳姓選民賄賂，約定投票給陳文忠與蔡錦屏自己，陳文忠對於蔡錦屏的買票行賄行為，已事先商議，並授意為之，陳文忠構成選罷法第99條第1項之共同買票行賄行為。

一審指出，陳文忠、蔡錦屏不僅同住，關係親密，且共同使用競選服務處，彼此競選財務、競選團隊及競選策略均互通，陳文忠與蔡錦屏就買票行賄行為，顯有犯意聯絡；陳文忠雖非選罷法第99條第1項之刑事被告，惟法院仍得依調查證據結果，本於自由心證，判斷事實真偽，獨立認定陳文忠有與蔡錦屏為共同買票行賄行為，因而判陳文忠當選無效。

案經陳文忠上訴二審，台南高分院法官認為，檢方並未舉證證明被告知悉相關買票行賄之事實，檢方主張林、盧、嚴等人買票行賄行為係陳文忠之授意並不可採信，本案並無直接證據或間接事證足以證明陳文忠對羅、林、盧、嚴等人之買票行賄行為有共同參與、授意、同意等不違背其本意之情事，檢方請求判決陳文忠就系爭選舉之當選無效並無理由。

台南高分院於20日下午宣判，二審法官對一審法官當選無效原判決廢棄改判，檢方在一審所提當選無效之訴駁回，本案不得上訴。