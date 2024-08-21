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病後重返職場！　她用藝術陪伴幫孩子進行藝術體驗

▲魏慈慧陪伴心智障礙孩童進行藝術沉浸體驗，幫忙協會推廣小朋友的藝術商品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲魏慈慧陪伴心智障礙孩童進行藝術沉浸體驗，幫忙協會推廣小朋友的藝術商品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

47歲的魏慈慧，3年前因病退出職場，2024年初透過勞動部推介到社團法人台灣共融協會擔任多元就業計畫人員，為協會經營的慢漫小畫室推廣藝術陪伴課程，並協助商品開發與DIY課程教學，不僅陪伴心智障礙孩童進行藝術沉浸體驗，也使畫室挹注收入維持營運，讓重返職場的她開展不一樣的職涯道路，直說「工作快樂有意義」。

魏慈慧說，她原在餐飲服務業工作多年，直到3年前發現罹患乳癌，必須離開職場休養，後來病情好轉加上又有經濟壓力，她開始有重返職場的念頭，於是年初向勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心求助，就服員發現魏慈慧熱心開朗的性格很適合到協會幫忙，於是運用多元就業計畫讓她進入協會工作，穩定工作至今。

「工作挑戰多，但成就感十足」，魏慈慧說，工作時常與心智障礙的孩童相處，陪伴孩子們經歷各種情緒，並在藝術互動體驗中引導孩子抒發、表達感受，讓她學到很多，也培養了更多耐心與同理心，感謝勞動部給資源、協會給機會，讓她能重返職場，「自己也有了不一樣的人生體驗」，更從孩童的回饋中得到滿滿成就感和自信心。

▲魏慈慧陪伴心智障礙孩童進行藝術沉浸體驗，幫忙協會推廣小朋友的藝術商品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台灣共融協會創會理事長周欣怡表示，慢漫小畫室是以投入藝術陪伴行動為出發點，透過藝術共融的活動設計，打造一個技能培養平台，讓心智障礙的孩子能走出家門，透過藝術創作表達自身感受，並藉由學習增加成就感，也能讓照顧者喘口氣。

周欣怡說，協會還會將孩子們的優秀作品，轉化為教育繪本、LINE貼圖、藝術商品等進行販售，所得會持續投入輔助藝術陪伴課程，她很肯定魏慈慧的工作表現，不僅跟孩子們相處融洽，也幫忙畫室開發產品，挹注不少營收。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，多元就業計畫透過政府與民間團體合作，不僅補助人力經費，提供中高齡、二度就業婦女工作機會，更幫忙民間團體能在地經營，發展自身特色，計畫至今已補助雲嘉南區近2千個就業計畫，創造逾1萬3,000個工作機會，助培育在地人才。

▲魏慈慧陪伴心智障礙孩童進行藝術沉浸體驗，幫忙協會推廣小朋友的藝術商品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉邦棟還說，勞動部近日也推出「壯世代就業促進獎勵」與「婦女再就業計畫」，鼓勵中高齡與婦女朋友重返職場，求職者如符合資格，經公立就業服務機構推介就業，穩定就業達90日以上，就能領取就業獎勵金，最高可領到6萬元；另也補助雇主僱用中高齡者、二度就業婦女等對象民眾，每人每月獎助雇主最高1萬5000元，最長12個月，詳情可洽各就業中心，或撥0800-777888。

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