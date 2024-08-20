【廣編】全台最高影城盛大開幕！王牌映画影城8月21日試營運

▲由廣三SOGO自營的王牌映画影城以黑白灰為主色調，規劃出兩區別具特色的電影廊道。

圖、文／廣三SOGO提供

歷經三年的籌備與規劃，由廣三SOGO自營的王牌映画影城，將於今日（8/20）隆重開業；擁有全台灣最高視角的影城，以低調簡約的空間設計、身歷其境的影音設備，藝術與商業兼具的選片定位，為年輕世代的觀眾帶來全方位的觀影高度。

為慶祝影城開業，王牌映画特別推出「有緣（5元）逗陣看電影」、「 請你呷涼配電影」的限時優惠活動，其中8/21(三)當日手機出示成功加入「王牌映画影城 LINE@好友」畫面，即可以五元的票價，觀看當日任一場次的電影，限量500份，早上8:00於1樓廣場開始排隊。試營運首週，不僅有購票即享美粒果半價優惠，還有販賣部飲料買一送一。

王牌映画影城以黑白灰為主色調，規劃出兩區別具特色的電影廊道，穿越「時空光廊」感受經典的魅力，在金獎「動畫大師」面前獲得實踐夢想的力量，法式沙龍的空間氛圍感，讓觀眾在進入影廳前便能感受到濃厚的電影氛圍。

影城內設有9座影廳共440位，其中Cine Art 藝術主題影廳和Cine Anime 動畫主題影廳，全天候帶狀式的播映藝術電影和動漫電影。此外，所有影廳皆配備最新一代的SP2K系列雷射放映機，採用雙重雷射技術，提供完美的螢幕對比度和色彩均勻度，確保每一部電影都能以最清晰、生動的畫面呈現；杜比7.1聲道環繞音響系統，讓每位觀眾都能享受無與倫比的聲音效果。