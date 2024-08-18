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打卡拍照超美！暑假尾巴金黃色之旅　花蓮金針花季登場

▲▼花蓮縣赤科山及六十石山的金針花季是全台獨一無二的高山金針景觀，是花蓮一年一度的盛事。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣赤科山及六十石山的金針花季是全台獨一無二的高山金針景觀，是花蓮一年一度的盛事。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著金針花季的到來，花蓮縣赤科山及六十石山再次成為全台旅遊賞花熱點，今年的花季不僅有壯麗的金針花海，還推出了豐富多樣的在地特色體驗活動，將帶給遊客難忘的夏日回憶。

今年花蓮受到地震及颱風雙重影響，導致當地觀光旅遊業面臨挑戰，原計畫前來欣賞金針花海的遊客，因災害影響取消行程，使得花蓮的觀光熱度有所下降，近期在各單位的努力及協助下已迅速修復並重建，花蓮依舊安好，我們誠摯邀請全國民眾前來花蓮，親身感受這份美麗與美好。

縣長徐榛蔚說，希望透過赤科山和六十石山這兩大景點的金針花季活動，向全國遊客展現花蓮農業的多元風貌與自然之美，儘管今年遭遇了天然災害，但我們的努力就是希望讓大家依然能夠在這個花季中，感受到最美的花蓮。

玉溪地區總幹事蔡宗翰表示，今年赤科山再次與「卡娜赫拉」合作，以此為主題結合壯麗的金針花海，讓花季期間注入滿滿可愛療育的活力，歡迎大家前來赤科山卡娜赫拉的金色花園尋找氣球打卡拍照，另玉溪地區農會規劃「賞花專車一日遊體驗活動」，有多種體驗行程可選擇並搭配農家特色料理，帶領遊客漫遊在金針花田中，欣賞那彷彿黃金地毯般的花海，品嚐以金針花為主題的在地料理，並深入在地文化特色，在美景與美食之餘，感受到花蓮豐富的文化底蘊，詳情請至（2024走！去赤科山旅行官網報名)。

▲▼花蓮縣赤科山及六十石山的金針花季是全台獨一無二的高山金針景觀，是花蓮一年一度的盛事。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

富里鄉農會總幹事張素華說，六十石山以其獨特的地形與景觀，每年吸引大量遊客，金針花季以忘憂大地感謝祭為主題，結合在地「茶與竹子」體驗活動將這兩大當地特色產業完美結合，打造出全新的觀光體驗。今年花季由富里鄉農會規劃「獨家金針忘憂之旅一日遊」體驗活動，竹杖、泥火山豆腐及採果等每日不同的農事體驗供遊客體驗，可向富里鄉農會報名。

另外六十石山不僅可以欣賞金針花海，更是有著在英國GreatTaste Awards得獎品茶的好地方，如林俊傑茶園的綠蜒蜜香紅茶、馥麗農莊的麗媚烏龍與龍安製茶廠的迎香烏龍茶，擁有絕美風景的天空小舖、製茶技術頂尖的駿村長紅茶、964驛棧及山平方，歡迎大家蒞臨富里鄉六十石山，欣賞金針花海，品六十石山好茶。

花蓮縣金針花季在花蓮縣政府支持下，透過玉溪地區農會及富里鄉農會規畫豐富的體驗活動，融合了當地的文化與產業特色，金針花季是一個非常適合家庭、朋友共度美好夏日時光的旅遊，無論是賞花、拍照還是品嘗在地美食，都是一種難得的體驗。

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