導覽結合戲劇 府城全新體驗！　「府城守夜人」邀你夜探鎮北坊！

▲台南市文化資產管理處攜手阿伯樂戲工場、鳳凰城文史協會，在2024台灣文博會期間（8/23~9/1），推出「府城守夜人走讀鎮北坊話府城」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

來吧！跟著府城守夜人，前進守護台灣府城的軍事重地「鎮北坊」；台南市文化資產管理處攜手阿伯樂戲工場、鳳凰城文史協會，在2024台灣文博會期間（8/23~9/1），推出「府城守夜人走讀鎮北坊話府城」活動，為2025年即將迎來台灣府城建城300週年，搶先暖身！

文資處表示，300年前的台灣府城城垣北側，是守護府城的軍事重鎮，也是商民往來北台灣的重要貿易通道。本次走讀以北城門為主題，邀請民眾穿越時空回到清國時代的台灣府城，在8/26（一）、8/28（三）、8/29（四）、8/30（五）、9/1（日）的晚間19:30至20:40，跟著特別安排的「清代守夜人」，以結合戲劇的夜間導覽形式，帶領民眾在夏夜晚風中漫遊大觀音亭、興濟宮、開基天后宮和三山國王廟等台南市北城門周遭歷史場域，重溫府城300年的文化軌跡，身歷其境地體驗清代在地生活樣貌。

文資處說明，「府城守夜人」走讀活動旨在透過多樣化的形式，讓民眾能輕易地親近文化資產、認識台灣府城城垣的歷史、建築和環境。例如清國官方在小北門（鎮北門）設置銃砲，成為今天自強街北端「大銃街」的由來；台灣最高軍事長官「台灣鎮總兵」的衙署也設置在鎮北坊，總兵大人出入的必經之路形成「總爺街」的街道名。位在今北忠街附近的舊街道名「市仔頭街」，見證當時往來南北貿易匯聚在此的盛況。

期望透過結合戲劇演出的導覽活動，勾勒出屬於每個人獨特的府城印記。活動免費參加，活動詳情與報名方式請見台南市文化資產管理處官方網站及社群平台。