柔伊克拉維茲：壞人也能創造好作品！　認欣賞羅曼波蘭斯基作品

▲柔伊克拉維茲表示，她不會避諱欣賞「被取消導演」的作品，包括羅曼·波蘭斯基的作品 。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／編譯

隨著「取消文化」和#MeToo運動席捲全球，如何在欣賞作品的同時面對創作者的道德瑕疵，成為影視圈內外討論的焦點。對於《蝙蝠俠》、《求救眨眨眼》好萊塢女星柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）來說，她選擇將兩者分開。

近日，柔伊克拉維茲接受《Esquire》雜誌專訪中表示，儘管一些導演的行為備受爭議，她仍然無法忽視這些作品的藝術價值。她以羅曼·波蘭斯基（Roman Polanski）為例，稱其執導的《失嬰記》（Rosemary’s Baby）和《房客》（The Tenant）是她最喜愛的電影之一。

▲柔伊克拉維茲談藝術與藝術家分離：「壞人也能創造好作品」 。（圖／路透）

克拉維茲坦言：「我認為可以接受一個壞人參與了一個好作品。不然我們應該怎麼做？把整個美國都丟掉嗎？」她指出，儘管波蘭斯基的個人行為存在爭議，但這不應該影響他電影作品的藝術價值。

除了波蘭斯基，克拉維茲還提及了其他對她影響深遠的導演，例如昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）、馬丁史科西斯（Martin Scorsese）和大衛芬奇（David Fincher）等人。

▲影史經典恐怖片，羅曼波蘭斯基執導的《失嬰記》。（圖／翻攝Facebook／Rosemary’s Baby）

導演羅曼波蘭斯基在 1978 年承認對一名 13 歲少女進行法定強姦後，逃往歐洲以逃避美國的法律制裁。雖然多年來他繼續拍攝電影，並多次獲得國際影壇的榮譽，但隨著#MeToo運動的興起，他的過去再度被翻出，成為爭議的焦點。

在這個充滿道德抉擇的時代，如何平衡對藝術作品的欣賞與對創作者行為的道德審視，成為每個觀眾都無法迴避的課題。克拉維茲的言論，無疑為這場討論增添了新的視角，也讓人們重新審視「取消文化」的界限和意義。