創作歌手陳珊妮導覽揭秘！　帶你走進南美館的藝術修護之旅！

▲南美館特別邀請創作歌手陳珊妮擔任本次線上導覽員，導覽「美術科學研究中心」。（圖／台南市美術館、ARTOGO)

記者林東良／台南報導

藝術品隨著時間的流逝，會像人類一樣經歷老化與損傷。這些承載著歷史與文化記憶的珍貴作品，在台南市美術館的「美術科學研究中心」，得以進行專業的檢測與修護，延續它們的生命力。

本次重量級導覽員陳珊妮夢幻連動，起因於在其個人演唱會朗讀的台語詩《你的目睭有一面鏡》為雲林詩人曾美滿，以台灣畫家陳澄波為主題的台詩創作，背景搭配的玉山山頂，即是呼應畫家陳澄波生前的最後一件作品《玉山積雪》恰好於南美館展出而有了一次美好的推廣接觸。

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因此，南美館特別邀請創作歌手陳珊妮擔任本次線上導覽員。基於對藝術品修護領域的高度興趣，陳珊妮接受邀請後便認真研讀資料，到台南錄音前，也特地前往南美館的美科中心實地探訪，與各項不同媒材的修護師進行交流，確認導覽內容的專業和準確性。陳珊妮將以獨特的藝術視角，帶領觀眾深入了解藝術品修護的過程與奧秘。

藝術品與我們的身體一樣，需要定期的「健康檢查」與修護，隨著歲月的推移，藝術品的材質會受到環境與時間的影響，逐漸失去原有的色彩與質感。台南市美術館的「美術科學研究中心」，是國內唯一對外提供藝術品檢測與修護服務的專業機構，其結合了藝術與科學的力量，讓這些珍貴的作品得以重現延年益壽。

這次南美館與 ARTOGO 的線上導覽合作，邀請到了創作歌手陳珊妮，她將以溫暖且富有情感的聲音，引領觀眾進入平時不對外開放的美術科學研究中心，探究藝術品修護的細節與技術，陳珊妮將在導覽中，細緻講述這些作品的修護過程，讓觀眾了解修護師們如何通過細膩的手法與專業技術，為藝術品「治療」，使其重獲新生。

在紙質修護室中，修護師們運用透光性觀察紙張特性，進行纖維分佈及裝裱結構的檢視，以便更準確地進行修護。而在油畫修護過程中，修護師則使用加熱桌和小頭熨斗對受潮畫布進行整平與加固，防止畫作進一步劣化。

此次線上導覽體驗讓觀眾能夠直觀感受到藝術品從受損到修復的完整過程。美科中心內的各種修護設備，如「紙質修護室」中的紙牆與光牆、「油畫抽氣加熱桌」等，都展示了修護師們在保護文物方面的精湛技術，透過這種沉浸式的體驗，觀眾可以更深刻地理解藝術品的價值，並感受到修護工作的重要性。這些珍貴的文化遺產，通過修護師們的雙手，得以在數百年後仍然保有其原有的魅力。

台南市美術館座落在擁有百年歷史的台南府城，這裡匯聚了台灣藝術、文學大家與手藝精湛的民間藝師。除了展示與詮釋這些珍貴的藝術作品，南美館還肩負著保存與傳承台灣藝術文化的重任。本次展覽，不僅展現了藝術品修護的專業技術，更向公眾傳遞了修護工作的價值與重要性。

南美館藉由此次線上導覽，無論民眾身在何處，都可以親臨這場充滿溫度與智慧的修護之旅。陳珊妮的聲音將引領大家從觀眾變為參與者，與修護師們一同見證這些藝術品的重生。這場別開生面的線上體驗，不僅讓民眾輕鬆在家中也能欣賞到這些珍貴的作品，更讓大家深入了解藝術品背後的修護故事與專業技術，感受藝術的不朽與文化的永存。