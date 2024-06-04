北漂男騎車返家遇死劫！自摔遭砂石車輾頭亡　父母認屍痛哭

▲北漂男騎車返家，剛出租屋處就在淡水遇上死劫 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水區今天上午發生死亡車禍！28歲吳男一個人在淡水租屋，上午7時許騎車欲返回彰化老家，未料行經淡金路二段疑自摔，遭砂石車輾過頭部，當場安全帽碎裂、腦漿迸出死亡。吳男父母聞訊後急忙北上，見到遺體後悲傷到不能自己。45歲余姓砂石車司機沒有飲酒，訊後依過失致死罪移送。

據了解，吳男北上從事服務業工作，今天上午7時許，他騎著普通重機剛從租屋處出門，車上帶著大包小包的東西，準備要返回彰化老家，未料行經淡金路二段往台北方向，疑似車身突然搖晃不穩摔倒，後方砂石車閃避不及輾過。吳男趴臥在地，安全帽碎裂、腦漿迸出，死狀悽慘。

由於機車倒下的地方在路肩，地面有斜度和整排水溝蓋，是否因此造成機車摔倒，還需要進一步釐清。吳男父母親在彰化聽聞悲訊，立刻北上見兒子最後一面，吳母見到兒子後情緒相當激動，父親則是強忍悲傷，堅強處理後事。肇事的余姓砂石車司機事也受到驚嚇，經酒測，他沒有飲酒，訊後依過失致死罪移送士林地檢署偵辦。

新北市消防局第三大隊長陳志德呼籲，騎乘機車最好勿與大型車輛靠太近，若發生車禍有人受傷，切勿任意移動患者，應設法維持患者呼吸道暢通並保護頸椎，趕緊打119報案，避免造成二次傷害。