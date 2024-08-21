女搭新自強沒換到靠窗座位怒「嘖」一聲　下秒被抓包根本沒票

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友日前搭乘台鐵新自強號，途中有一名女子走過來坐在她旁邊，接著詢問是否能交換座位，女子想坐靠窗的座位，被婉拒之後竟然還「嘖」了一聲，後來才發現，女子根本沒有對號座的車票，讓她超級傻眼。

▲原PO搭乘新自強號，卻被沒有對號座車票的女子要求換座位。（示意圖／記者許宥孺攝，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「匿名公社」發文表示，19日搭乘台鐵新自強號，她購買的是靠窗的對號座，列車行駛期間，有一名女子走過來坐在她旁邊，女子以「想靠窗看外面」為由詢問是否能換座位，她婉拒之後，女子竟然「嘖」了一聲，接著開始低頭滑手機；過沒多久列車抵達下一站，一名男乘客走過來要求女子離開，她這才發現，原來女子根本沒有對號座的車票，讓她超級傻眼。

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文章公開之後掀起網友留言熱議，「我覺得她是故意的，如果跟她換，到時候座位的主人來了，變成妳坐著別人付費的座位」、「堅持本來就是對的，妳有買座位票耶」、「我是不會理會，當沒聽到」、「所以要換座位一定要請對方出示票證，好心幫助別人的前提是不要讓自己受騙上當」。

也有不少網友留言分享自身經驗，「上次從桃園回台南，一個媽媽帶著一個女孩，媽媽叫我去坐別的座位，我堅持坐我的座位，媽媽還瞪我，然後不情願地帶著女孩去坐別的座位」、「我以前也有遇過在板橋要換我座位的人，因為她『覺得』我拆散情侶，X！你們一個坐商務、一個坐對號，你們有問題吧？還要我商務跟你換對號？還講很好聽，說要補給我差價，你直接付我這張車票錢，我就跟你換（台南到台北1900元）」。