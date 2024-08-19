男友媽房間一堆「伊藤潤二恐怖漫畫」！她傻眼：變態？網全怒了

▲原PO懷疑男友媽是心理變態。圖為《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》動畫複製原稿。（圖／INCEPTION啟藝提供）

圖文／CTWANT

愛看恐怖漫畫錯了嗎？一名女網友抱怨，去男友家發現男友爸媽的房間居然一堆漫畫，還是伊藤潤二的恐怖漫畫，一問才知是男友媽媽在看，讓她心中警報大響，懷疑男友媽媽會不會是心理變態。貼文曝光後，引發討論。

原PO《匿名公社》表示，第一次去男友家過夜，男友爸媽為了不打擾他們，就回新莊阿嬤家住，去買晚餐時，順便參觀他家，結果發現男友爸媽房間有一大堆伊藤潤二的恐怖漫畫，「我問他漫畫是誰在看的，他說是他媽媽，他媽媽很珍惜，就算是小孩也不能隨便亂拿、亂碰。」

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原PO提到，男友問說如果想看，可以去偷偷拿來看，不過要收好，「我聽完很傻眼，都一把年紀了，還是個媽媽，看這種漫畫還珍藏，是心理變態嗎？感覺嫁進去會發生不好的事情。」

貼文一出網友紛紛罵翻，「有病的是妳」、「妳才是有問題那個」、「妳可以不喜歡某個人，但不能講別人壞話，沒素質」、「趕快分手吧，他適合更好的」、「妳的心態才恐怖」、「這種女人是去偷東西的吧 ？亂翻耶，好可怕」。

也有人說，「我也喜歡伊藤潤二的漫畫，不是喜歡看就是變態好嗎？還有，我也是4個小孩的媽媽，最大20幾歲，最小17，我還有3個小外孫，我喜歡看伊藤潤二，但我不變態，漫畫不分年齡好嗎？」

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