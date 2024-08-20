台鐵司機遭爆邊開火車還爽趴　小三調度員自拍「制服秀」參戰

▲台鐵一名司機員遭妻子爆料，指他和女調度員在駕駛室性愛，引起輿論。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者郭玗潔／新北報導

台鐵一名司機員的妻子向媒體爆料，指丈夫外遇女調度員，兩人上班時間多次在列車上偷情，並在列車駕駛室發生性關係，小三還穿制服裸露下體拍不雅照，事後人夫和小三遭調職，人夫被記申誡2次處分，正宮又對兩人提告求償2百萬，新北地院審理，判兩人侵害配偶權，要連帶賠償30萬元。

正宮向媒體爆料，指在台鐵擔任司機員的丈夫外遇女調度員，且這已是丈夫第二次出軌，丈夫更傳他與小三性愛及調情影片來逼她離婚，嗆聲不想離婚就要加入他們的性愛遊戲。

正宮另從汽車行車紀錄器上，發現丈夫與小三通話中，提及「在漢本隧道(性愛)若被發現會被起訴，公共危險罪，工作會沒了」，質疑司機員駕駛列車期間偷情，危及旅客安危，怒向台鐵申訴，卻無下文。

該事件曝光後，台鐵隨即將兩人調離原工作，雖查無直接證據顯示司機員值勤時有違規行為，但認為他在相關影音中自述行徑的部分，已損及台鐵公司經營形象，將移送考成會審議，予以申誡2次處分。

另正宮也對兩人提告求償2百萬，指丈夫和她結婚6年，婚後育有3名子女，竟和女調度員出軌長達4年，兩人經常約會、出遊、過夜、發生性行為，讓作為妻子的她感到極度痛苦。

正宮拿出人夫和婆婆的對話，包含人夫說「同一年的阿，就是開火車認識的阿」、「我的手錶、眼鏡、手機都她買的……你看她又求什麼？她要破壞早就破壞了，我跟爸爸又不一樣」、「阿她早就知道我結紮了啊」、「吃好的都是她請我喔，我只付那種便當錢而已」、「我們1個月見1次，她都搭火車從台東上來找我，持續了3年」等語，另提出丈夫和女調度員赤裸相依等親密照片。

全案審理時，司機員和女調度員辯稱這些對話並沒有提及姓名，不足以證明2人有姦情，且部分照片裡的人並非他們兩人，部分照片則經過正宮偽造，他們並無逾越一般男女交往關係。

不過法官不採信兩人說法，判定他們在人夫婚姻存續期間，經常約會出遊、在外過夜及發生性行為，已侵害配偶權，審酌兩人月薪皆約4萬，判兩人應連帶賠償30萬元。可上訴。