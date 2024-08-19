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辭掉工作帶小孩！老公喊「全職媽媽能體會賺錢的辛苦嗎」　她心寒

▲▼生小孩,育兒,寶寶,嬰兒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO辭掉工作，在家帶小孩。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「沒想到在老公眼裡，我的付出是輕鬆的。」一名女網友發文表示，日前和老公吵架時，對方突然對她說「你到底在累什麼？全職媽媽體會得到老公賺錢的辛苦嗎？」讓她覺得很心寒，甚至動了離婚的念頭。貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，日前和老公吵架時，對方突然說「你到底在累什麼？全職媽媽體會得到老公賺錢的辛苦嗎？」當下，她頓時感到心寒，她在生小孩之前，也有工作、有人生目標、有夢想，然而當她為了帶孩子而放棄這一切，在老公眼裡，她的付出卻是輕鬆的。

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原PO表示，當她聽到老公說的話之後，頓時想離婚、放棄這個男人，但其實公婆都對她很好，而且孩子也還小，「為什麼就沒有人去勸勸這種男人，對那個替他懷孕生子帶孩子的女人好一點點呢？」

▲▼生小孩,嬰兒,寶寶,男嬰,學步車,育兒,兒子,孫子。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「好傷人的一句話」、「你就出去工作呀！女人無論何時都要保有自己的價值」、「如果小孩還沒唸書，全職媽媽是真的累，如果小孩已經去上學了，那就不好說了」、「這種就是豬隊友，通常他們會覺得在家裡就是很爽」、「把小孩丟給他帶一天體驗看看」、「一個不知感恩的老公」、「有些人就覺得全職媽媽很好混啊」。

不過也有網友認為，「其實這樣子說看起來好像是老公不明理，但是根本不知道為了事情起爭執，根本沒討論的意義」。

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