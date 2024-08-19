台鐵女站務員遭毆！杜微回信再被產工酸「杜三半做半套」

▲台鐵公司董事長杜微。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台鐵大林車站女站務員因阻止旅客在車站內違規騎腳踏車，遭旅客毆打，該站務員昨（18日）親筆寫信給交通部長李孟諺及台鐵董事長杜微，盼受重視職場安全。杜微今親自回信，表示會協助延聘律師，並由公司先支付費用，修正「執行職務遭受不法侵害預防計畫」規定。不過，台鐵產業工會認為台鐵做出的雇主責任仍然做半套，並以「杜三半」形容杜微。

台鐵產業工會對杜微回應職安問題的承諾提出3項質疑。首先，工會認為協助員工提告、供心理關懷等員工協助方案，本就是法規上的雇主責任，杜微自陳是依照「因公涉訟補助辦法」，工會指出員工要的不僅是工作報告，更期待的是具體改革方案。

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其次，工會認為杜微的改革方案只提到一半，他只提到增加鐵路警察的見警率，但鐵路警察長年人力缺乏，無法涵蓋所有車站安全，工會要求杜微不要迴避他們提出的「公發密錄器」、「增聘車站保全」等2項訴求。

最後，工會質疑台鐵公司對於工會的參與改革只邀請了一半，並指出本案受害者是台鐵產業工會會員，從頭到尾都由台鐵產業工會協助與發聲，然而台鐵公司選擇性只邀請企業工會，忽略了提出具體改革方案、積極保護會員的產業工會。

▲台鐵公司董事長杜微回信內容。（點圖可放大／台鐵公司提供）

回顧事件，台鐵嘉義大林站一名女站務員，日前阻止旅客違規在站內騎腳踏車卻遭到毆打，甚至被議員施壓，引發譁然，遭毆打的站務員18日也寫信給交通部長李孟諺、台鐵董事長杜微，表達心聲，希望受到重視。對此，杜微今親自回信，表示將會協助延聘律師並支付所需費用，並且徹底檢討各項職安預防措施。

杜微在信中強調，公司將會維護工作場域及同仁值勤的安全，使營運服務更正向、更完善。另外，他將會協調地方警察巡邏進入車站簽到，如遇狀況由地方警察於第一時間趕至現場處理，鐵路警察隨後以最迅速的方式赴現場接續，執行安全維護工作。

杜微也表示，台鐵本部已責成職安室會同南區營運處、人資處、路警局、台灣鐵路企業工會等單位，8月底前召開「工作場所職業安全衛生稽核會議」，澈底檢討各項職安預防、車站安全措施、修正「執行職務遭受不法侵害預防計畫」規定，並妥擬執行方案。