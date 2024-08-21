台灣交通已死！　北市汽車停路中央「駕駛去購物」檢舉竟失敗

記者張靖榕／綜合報導

一名騎士日前行經台北市文山區羅斯福路五段一處雙向單線巷道，竟然遇到前方汽車在路中直接停下，更扯的是駕駛還下車逕自到對面藥局買藥，根本不甩後車按喇叭，也毫不介意堵塞車流。騎士怒檢舉卻又被警方「神奇邏輯」認定不宜舉發，讓他氣憤又無奈表示「台灣交通已死」！

▲白車停路中央，害其他車要違規繞道行駛，據原PO說警方仍認定不宜舉發。（圖／翻攝YouTube）



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騎士在PTT發文附圖附影片，證明一輛白色小型休旅車就大喇喇停在單線道上，導致後方車輛為了通行，必須跨越雙黃線到對向繞過該車後，才能再開回順向車道行駛。原PO表示，該位「四輪大爺」行駛中直接在他前方把車停在馬路正中間，被按喇叭也不理，直接下車跨越馬路到對面藥局買東西，擋住後方所有來車的路，導致大家只能違規跨越雙黃線繞道而行。

原PO憤而提出檢舉，事由為「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，警方的回覆讓他非常傻眼，「經檢視其附加影檔，惟無法明確顯示該車輛係屬併排臨時停車或併排停車行為，故本案為規事實認證上有爭議，已不宜舉發為宜。」

原PO無奈，檢舉的是任意於車道中暫停，又不是檢舉併排停車，違規事實這麼明確的案件，卻被警方認定「不舉發」，讓他直呼「台灣交通已死」！

網友紛紛留言，「違法者才是政府心頭肉，我們守法的只是肉便器」、「現在警察都這樣，他們判斷邏輯就是只要還能通行，就不構成違停」、「已死」、「政府一直告訴民眾守法的是白癡」、「警察：他有礙到你嗎？」