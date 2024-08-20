台北登「亞洲最不適合步行城市」　北市駁：不具參考意義

▲行人過馬路。（圖／記者李毓康攝）

記者黃聖庭／台北報導

線上語言學習平台《Preply》近日發布一份調查，內容直指台北市為「亞洲最不適合步行的城市」，引發網友熱烈討論。台北市政府交通局回應，該調查完全無法反映行人環境之優劣，經過評估並不具有參考意義。

Preply使用AI規劃亞洲30座城市「1日遊」步行旅程，估算早、午、晚餐與到熱門景點的距離、步數和消耗卡路里。其中台北市被評為最不適合步行，1日遊需移動15.6公里、耗費224分鐘，約要走1.9萬步，燃燒970卡路里。

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對此，交通局表示，調查出處僅為一個語言學習網站的貼文，利用AI為每個城市找一個步行一日行程，未公布人工智慧如何擇取景點，也未考慮大眾運輸，其方法論僅能反映AI所擇景點間用步行移動的距離長短，這樣的分析方式，對景點距離較近的城市較為有利，而完全無法反映行人環境之優劣，經過評估並不具有參考意義。實際上，景點間距離較遠時，遊客多會透過大眾運輸搭配步行來完成旅程。

交通局說明，自2013年起，內政部國土署全國市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評，台北市已連續8年獲得考評第一名；除了人行道也建構完整的綠運輸系統，2022年統計，台北市綠運輸占比已有61.1%，透過捷運、公車、共享汽、機車、Youbike及人行道，提供完整的綠運輸體系，幫助遊客便利地暢遊在台北市之中。

交通局進一步談到，2023年起成立府級專案小組推動「台北交通安心行」計畫，新增13條實體人行道，拓寬18條實體人行道，新增114條標線型人行道；在大學裡試辦交通友善區，讓行人更安全友善，後續已經有10個里願意參與推動。到2026年底，將會完成280所學校、45所醫院、50座公園及38條主次要幹道的行人環境整理，讓行人更為友善及安全。