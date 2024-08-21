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台北市列亞洲「最難走」城市第一名　蔣萬安：不具有參考價值

記者陳家祥／台北報導

外國語言學習網《Preply》評選亞洲最難行走城市為台北市，引發各界討論。對此，台北市長蔣萬安21日說，交通局跟觀傳局都已經對這份調查做了很詳盡的說明，「它並不具有參考價值，我看到很多網友也指出這份調查許多的問題」；蔣強調，今年的1到4月，全台各縣市行人死亡人數，下降最多就是台北市，會持續進行交通友善的改善工程。

▲▼台北市長蔣萬安出席「臺北市政府青年局日本議員交流會」，會前受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長蔣萬安出席「台北市政府青年局日本議員交流會」，會前受訪。（圖／記者陳家祥攝）

《Preply》官網在9日發布的「亞洲最適合步行的城市」（The Most Walkable Cities in Asia）評比，最適合步行旅遊的亞洲城市為「杜拜」、最難步行的亞洲城市「台北」，日本大阪也名列最難走城市的第5名。

蔣萬安說，昨天交通局跟觀傳局都已經對這份調查做了很詳盡的說明，「它並不具有參考價值，我看到很多網友也指出這份調查許多的問題」。

「最重要我們台北市持續來改善行人的空間。」蔣萬安說，不管是機退2.0、路線改善，交通部有一份統計，在今年的1到4月，全台各縣市行人死亡人數，下降最多就是台北市。

蔣萬安強調，台北市是各縣市改善最好的，但不會以此自滿，會持續進行交通友善的改善工程。他說，今年是台北市交通安全年，不只選定以大學里做為示範區，規畫交通友善試辦區，也得到民眾很大的肯定，現在已經有10個里，都主動提希望能夠參與。

另外，蔣萬安也說，在天母棒球場外，也有一個非常大的路型改善，一開始大家認為怎麼會有這麼大的變動，但是實際去了解，它確實縮短了行人通行的時間，避免民眾暴露在更高的風險，對車流量的引導也有發揮相當的效果，「我們一步一步來持續改善，我們會加倍努力」。

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