新竹2022再現？李縉穎喊「藍白合進行式」　綠酸已破功：市民眼睛雪亮

▲國民黨新竹市黨部主委李縉穎。（資料照）



記者杜冠霖／台北報導

新竹市長高虹安因貪污案一審被判刑7年4月，日前也遭到停職，由於並未請辭，暫時沒有市長補選問題，但已經衝擊2026新竹市長選戰。而外傳有意爭取市長寶座的國民黨新竹市黨部主委李縉穎，日前受訪時強調新竹市現在就是「藍白合進行式」。對於是否藍白合再現？民進黨發言人戴瑋珊今（9日）回應，高虹安上任近兩年，可以看到藍白合已經破功，完全利益共生體、合作貪汙，新竹市民還會給藍白合第二次機會嗎？民眾眼睛是雪亮的。

高虹安被依貪汙治罪條例之利用職務機會詐取財物罪，判刑7年4月，並立即停職，不僅重創高虹安的政治前途，也連帶影響2026年新竹市的政治版圖。對此，國民黨新竹市立委鄭正鈐表態，他已做好為新竹市民努力打拚的準備，為新竹市的未來貢獻力量。

而李縉穎也被點名是有力人選，李縉穎「根正苗藍」，父親是前國民黨立委李嘉進，後來李縉穎轉往前台北市長柯文哲麾下服務，是柯訪日、訪陸的幕後推手。接著李縉穎取得柯文哲同意，以借將之姿出任鴻海創辦人郭台銘政策辦公室主任。2019年李縉穎脫黨，以無黨籍、郭家軍身分參選新北市土城三峽立委，成為郭台銘公開力挺的立委候選人，但李後來遭國民黨開除黨籍，直到「同舟計畫」重返國民黨，與新竹毫無淵源的李，在九合一大選後空降新竹市黨部主委。

而李縉穎日前受訪時強調，新竹市現在就是「藍白合進行式」。此番話也為新竹市選情埋下變數，對此，民進黨發言人戴瑋珊受訪時回應，高虹安上任近兩年，可以看到藍白合已經破功，完全利益共生體、合作貪汙，新竹市民還會給藍白合第二次機會嗎？民眾眼睛是雪亮的，他們清楚這短短兩年是如何讓新竹倒退，許多市政急待補強。

戴瑋珊表示，高虹安並未戮力從公，都是負面新聞，遠見雜誌的民意調查也都是持續後退，市民眼睛是雪亮的，一定會做出最好決定。至於民進黨一直有完整的機制提名，這會在後續處理。