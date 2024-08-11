轟柯文哲「最快墮落政客」　黃智賢盤點爭議：嘴講愛民、行動愛錢

▲民眾黨主席柯文哲、前新竹市長高虹安。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷「競選政治獻金疑雲」，遭質疑是作假帳，民眾黨致歉並稱申報帳務瑕疵，而妻子陳佩琪更自爆「用人頭開設公司」。對此，媒體人黃智賢昨（10日）指出，柯文哲、妻子陳佩琪近期多起爭議事件，其中一起爭議，幫忙簽證的端木正會計師，將自己因柯文哲任派拿到的獨董費，回捐給民眾黨，很有高虹安助理費既視感。她批評，柯文哲嘴裡講愛民，行動卻愛錢，史上墮落最快政客，就是柯文哲。

黃智賢於臉書表示，柯文哲2024年選舉，政治獻金的帳目被找到巨大的帳目不符、詭異的付款行為。例如，數百萬的造勢場地費，廠商說「那不是場地費」、更又有一條幾百萬申報資料，廠商卻說「錢從沒收到」、還有柯文哲給木可公關1300萬，一下說是授權費，現在又改口是管理費。

黃智賢表示，本來柯文哲陣營一直用「經過會計師簽證，已報監察院」做擋箭牌。但沉默3天後，柯文哲改口，小額捐款太多，花費大量人力物力，難免有錯，說要全面查帳。但找誰查呢?居然還是找自己的原班人馬。

針對端木正爭議，黃智賢指出，這個人馬就是幫柯文哲簽證的端木正會計師，來頭很大。他是民眾黨的中央委員，還是柯文哲提名的不分區立委，只是立委未遂。

黃智賢再指，台北市政府是富邦大股東，所以可以派任獨董，而柯文哲以市長身份，曾指派過的一任獨董，就是端木正。而端木正把拿到的獨董費，回捐給民眾黨，是不是有高虹安助理費的既視感？

針對陳佩琪爭議，黃智賢說，柯文哲被發現，他兒子在台玻大樓二樓，開了一家公司。結果老婆陳佩琪出來頂罪。出面承認，是自己用「別人名字」成立公司，而這個「別人」，其實就是她兒子。這是犯法新政治？全台公務員，可以照做？這是卡提諾犯罪教學嗎？

黃智賢再說，身為公司負責人的兒子，不用親自到銀行開公司戶，公司開在台玻二樓，不需要屋主台玻同意，並且提供法律文件？要台玻同意，不需要柯文哲出面？這一家，真以為大家都是小白？

最後，黃智賢強調，柯文哲台北市長任內弊案，已經一件件爆了。柯從政前到10年後的現在，一直呈現對金錢濃厚興趣，嘴裡講愛人民，行動卻是愛錢，包括新竹買農特地養地、想把政治當作商業模式經營。史上墮落最快的政客，就是你，「卡提諾商學院」的柯文哲。

▼媒體人黃智賢。（圖／記者黃克翔攝)