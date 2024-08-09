「暗槓水費單」誣指建商不付541元　台中資深警官判刑4月

▲警官涉誣告建設公司，彰化地院一審判刑４月。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

台中市1名林姓警官，4年前在老家土地合建5間透天厝，約定施工期間的水費先由林妻的戶頭扣繳墊付，再由建設公司支付，但林疑因對方匯款3020元水費太慢，故意不將先前的水費通知單寄給對方，再以對方拒付541元水費為由，控告對方詐欺，建商詐欺獲不起訴處分後反控林誣告，法院日前審結宣判，依誣告罪判林有期徒刑4月，全案可上訴。

依據判決書內容指出，該名警官為中央警察大學刑事系畢業，從警已30年，歷任各派出所所長及偵查隊長等警官職務，2020年家族與某建設公司合建透天厝販售，原規畫4戶後來改建成5戶，原先協議設定抵押行庫後，取得房地貸款，兩造同意優先清償工程融資貸款，但去年4月完工後卻因金額衍生民事糾紛提告。

雙方協議施工期間的水費由建設公司支付，但先由林妻的戶頭扣繳墊付，林傳給建設公司2021年5月至2023年3月之自來水繳費證明共3020元後，對方不到一星期隨即匯款，但林認為對方延遲匯款，之前另2筆共541元的水費，卻沒有交給對方，反而到分駐所報警，指對方延遲付款造成夫妻失和，告對方詐取，檢方調查後不起訴處分。

建設公司收到不起訴處分，對警官提告「誣告」，法官審酌，被告從警30餘年，對刑事學養及歷練均豐富，應知悉建設公司並無施以任何詐術，僅因支付3020元水費之速度不如其預期，即心懷不滿，竟意圖使告訴人、被害人受刑事處分，使國家機關無端發動偵查，耗費訴訟資源，因此判處4月徒刑。

台中警方表示，有關林姓員警因個人房屋改建工程糾紛，進而衍生雙方互控詐欺、誣告案，經詢據林員表示，本案係雙方因房屋改建工程衍生新臺幣360餘萬元債務糾紛，現雙方就民事紛爭部分仍於告訴中，至於有關所涉刑法誣告部分，林員亦將於判決送達後提出上訴，以維自身權益。未來將視相關案件偵審結果，秉持毋枉毋縱立場，依端正警察風紀實施規定辦理。