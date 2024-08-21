婆婆喊「坐月子是娘家的事」：我會包幾百元！親媽1句狠回擊

▲人妻表示，婆婆要娘家媽媽帶她回家坐月子，說是習俗規定。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

婆媳問題千古難解！一名人妻抱怨，婆婆最近打電話給娘家媽媽，要她叫自己回娘家坐月子，甚至說「習俗的規定就是女兒要回娘家坐月子，坐月子要娘家挺，跟婆家沒有關係，我也去問過了，媳婦坐月子是你們娘家的事情」。一席話讓媽媽聽完直接回嗆「說到底就是你們不疼我女兒而已，哪有那麼多的規矩跟習俗可以說」。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，婆婆最近打電話給娘家媽媽，請對方叫她回娘家坐月子，「其實我住半個月月子中心，一個月住娘家，我媽媽跟我老公已經有幫我請了一個月的月嫂，但是我婆婆意見很多，所以我們不讓她知道」。

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沒想到，婆婆竟說，「習俗的規定就是女兒要回娘家坐月子，坐月子要娘家挺，跟婆家沒有關係，我也去問過了，媳婦坐月子是你們娘家的事情，我這邊也表示一點意思，會包一個幾百塊的紅包意思一下就好」。原PO母親也不客氣回嗆，「親家母，說到底就是你們不疼我女兒而已，哪有那麼多的規矩跟習俗可以說，我自己的女兒我們自己會疼，不用你在那邊自己訂習俗」。

貼文引發討論，不少網友留言「幾百塊紅包她好意思說出口喔」、「好噁心的婆婆！媳婦坐月子沒有義務要幫忙沒錯！但是也不需要講這種話」、「超喜歡妳媽媽的霸氣回話！希望妳不是跟婆家一起住，不然有得妳受」、「誰說月子要娘家做啊？所以生的孩子可以跟娘家姓吧，坐月子不是巫婆責任，但也不需要講那些話」。

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