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他爬山突「對空氣傻笑」！家人急帶去收驚　醫一查：要洗腎了

一名男子爬山突然發呆一直傻笑，檢查竟是「失神型癲癇」。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲男子爬山突然發呆一直傻笑，檢查竟是尿毒素過高引發的「失神型癲癇」。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

不是中邪！有一名男腎臟病患平常肌酸酐指數偏高，但一直抗拒洗腎，某次和友人相約爬山，途中常常發呆，說話牛頭不對馬嘴，家人以為卡到帶去收驚，但情況沒有好轉，送醫檢查才發現是尿毒素過高引發的「失神型癲癇」。

這名男子尿毒指數長期偏高，偶爾會出現噁心嘔吐，但認為洗腎後腎功能會更差，所以一直抗拒，某次去爬山，家人發現他出門前就不說話，爬山途中也很沉默，還時常對空氣傻笑，雖然可以說出自己名字，但牛頭不對馬嘴，整個人像傻掉一樣。

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家人第一反應以為男子中邪，立刻帶去宮廟收驚，但結果反而更糟，於是緊急送醫，經腦波檢查發現有癲癇波，才發現不是中邪，而是尿毒素太高，為尿毒性腦病變引起的癲癇發作。

腎臟科醫師林軒任指出，腎臟病常見的症狀，除了泡泡尿、水腫、高血壓、貧血、倦怠之外，當尿毒素逐漸累積，進而會影響身體其他系統，可能出現皮膚癢、消化功能變差、食慾減退、口臭等症狀。

據了解，尿毒症就是所謂的末期腎臟病，也被稱為慢性腎衰竭或第5期腎臟病。而尿毒性腦病變症狀包括認知功能下降、記憶力減退、智力減退、嗜睡、癲癇。

一般人對尿毒症和洗腎都有迷思，認為洗腎就是被判死刑，但這樣的觀念完全錯誤。尿毒症雖然無法痊癒，但只要妥善控制和治療，病患仍然可以過著與正常人相近的生活。

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