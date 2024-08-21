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鋼琴老師家中被砸！兇手是「教6年的學生」　網友瘋猜背後真相

大陸一名鋼琴老師家中被砸爛，一看監視器才知道是教了6年的學生做的。（圖／翻攝網易新聞）

▲大陸一名鋼琴老師家中被砸爛，一看監視器才知道是教了6年的學生做的。（圖／翻攝網易新聞）

圖、文／CTWANT

近日在大陸湖南一名鋼琴老師拍攝影片透露，自己帶了6年的學生，竟然把她家給砸了！老師在影片中表示，為了讓學生自己練琴，她把家中門鎖密碼告訴學生，沒想到她回家後，發現家中獎盃被砸爛、衣服被撕破、裝飾的花朵也被扯下，原以為家中遭小偷報警處理，沒想到看了監視器發現，竟是學生做的事！

據悉，這名學生從5歲開始練琴，最近要鋼琴檢定考試，家長提議想來老師家練琴，老師為了方便及信任，告知學生家中門鎖密碼，就這樣持續好幾週都沒問題。17日是唯一一次家長沒陪同，而在樓下等學生練習，沒想到學生竟把老師家中重要物品全都砸毀，家中杯盤狼藉，起初老師以為家中遭小偷，後來透過監視器發現是學生所為，學生家長得知後淚流滿面，不敢相信是自己小孩做的。

學生家長事後給了老師2000元人民幣（約8500台幣）作為補償，並決定帶孩子去治療，查看是否存在心理問題。而老師也再度在社群上拍片說明，她表示該學生平常很乖很聽話，自己也不明白為什麼會這樣，同時她也將原來的影片刪除，不希望此事再擴大，盼外界不要肉搜這位學生相關的訊息。

鋼琴老師家中被砸！兇手是「教6年的學生」　網友瘋猜背後真相

▲鋼琴老師家中被學生砸毀，花也被扯下來。（圖／翻攝網易新聞）

對此，網友猜測學生行為背後原因，認為可能是孩子不喜歡彈琴，但不敢忤逆父母，只能以此發洩，「估計真相是孩子不想繼續學鋼琴，應該承受不了考級的壓力」、「不敢反抗爸媽，去老師家搞破壞，欺軟怕硬」、「孩子根本不想練琴，為了迎合父母迎合老師。在做偽裝，有一天壓抑到頂點的時候，需要宣洩一下」、「你愛了她六年，她覺得你折磨了她六年。」

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