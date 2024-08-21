▲壁虎風乾後稱為「天龍」，是一種名貴的中藥材，加工後可入藥。（示意圖／Pixabay）



圖文／CTWANT

住家常見的壁虎其實經濟價值高！近日大陸河南有2名男子在巷弄裡捉壁虎，巡邏的警察發現他們捉了44隻，當場逮捕二人；對此警方解釋壁虎的經濟價值，還有相關規定捉1隻即違法，犯案的2男已遭刑事拘留。遭捉捕的44隻壁虎全數放生。

綜合陸媒報導，河南周口市淮陽區當地警方公開一起案例，14日凌晨警方巡邏時，在轄區內的岳橋村發現2名男子，在巷弄間戴著頭燈、用自製黏把捉壁虎，當下已經收穫44隻；警方立刻將2男帶回派出所，一問之下，確定兩人知曉自己行為違法，採取刑事拘留，並將44隻壁虎放生。

警方解釋，依據相關法律規定，非法狩獵「三有」野生陸生動物，1隻就屬於違法行為，20隻以上可以刑事立案，50隻以上就是重大案件，100隻以上或有其他惡劣情節就是特別重大案件。三有保護動物不只有壁虎，常見的還有麻雀、青蛙、野兔、刺蝟、野豬、鵪鶉等。

除此之外壁虎還有高中藥用價值，近年的經濟價值也不斷攀升，導致越來越多非法獵捕行為；壁虎在中藥材裡為「天龍」，是一種常用的名貴中藥材，但入藥用的壁虎主要是以人工繁殖的合法手段獲取，加工入藥有補肺腎、益精血、止咳定喘、鎮痙祛風和發散消腫的功效。

中國原國家林業局2000年頒布《國家保護的有益或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄》，包含1700多種三有陸生野生動物，一些野生動物不屬於國家重點保護的一級、二級野生動物，就會進入「三有」保護動物名錄，同樣受到國家保護。

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