「不吃甜」竟得糖尿病！她愛吃「1物」慘釀血糖過高...被判身障

▲譚敦慈以自己親戚為例，表示即使不吃甜，愛吃薯條仍會導致血糖過高。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

糖尿病是國人常見慢性病，容易引發諸多併發症，危害健康，很多人都以為「不吃甜」就不會得病，但資深護理師譚敦慈表示，這是錯誤的觀念，原來，身邊有位親戚，雖然不愛吃甜食，但卻特別喜歡吃薯條，某天突然發現單側的手腳不能動了，檢查才知道是糖尿病所引起的神經病變，而這通常很難逆轉。

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譚敦慈在《小宇宙大爆發》節目上提到，這位女性親戚因為罹癌經常跑醫院治療，某天發現單側的手腳無法正常活動，最初以為是電療後產生的血栓所引起；然而，進一步檢查才發現，其糖化血色素竟超過8％（正常值在4～5.6％），最後確診為糖尿病併發神經病變。

這名親戚因長期處於這種狀態，最後就被勞保判定為身障。對此，譚敦慈表示，糖尿病神經病變可怕的地方在於不容易逆轉，因此民眾千萬不要誤以為，不吃甜的就會不得糖尿病，吃薯條仍可能導致血糖過高，尤其是有糖尿病家族史且年過40歲的人，更應該特別注意健康狀況。

根據衛福部雙和醫院家醫科醫師葉睿儒曾表示，炸薯條的GI（升糖指數）不高，但它的熱量、油脂含量高，吃太多容易造成三高（高血壓、高血脂、高血糖），增加罹患心血管疾病的風險。

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