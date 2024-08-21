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女友人不愛洗澡「頭油身體帶酸味」！妹子傻眼：她說才3天而已

▲桃園市曾姓女子今年2月間清晨醉倒桃園區路旁，員警據報到場協助卻遭曾女辱罵三字經，還毀損警用小電腦遭送辦。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲女子常常好幾天不洗澡，內衣褲也懶得換。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

圖文／CTWANT

如果有些人衛生習慣太差，那還真讓人崩潰。近日一位女子說，女性朋友聚會總頂大油頭，而她身上會帶點酸味，有次女性朋友說自己才3天沒洗澡而已，也不聽朋友勸。

原PO在匿名公社發文，「我有個女性友人，每次我們聚會的時候，她總是一個大油頭出現，那時候其實也沒有特別想什麼，就覺得有些人是油性髮質，今天洗明天油的，所以一直以來都以為她是超油性髮質而已。」

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原PO表示，有時友人身上帶點酸味，一上車就能聞到。有天去酒吧喝酒，她男友喝醉靠她身上，沒想到2秒彈開。朋友說，她3天沒洗澡而已。原PO指出，「當下我真的很驚訝，而且驚訝超久，然後2個人為了幾天不洗澡這件事情小吵了一下，內容不是因為女生覺得男生不給面子，而是覺得才三天沒洗，有什麼好奇怪，男生覺得除非妳完全不出門，在家要多臭就多臭，可是明明知道今天大家一起約出來玩，為什麼連洗個頭洗個澡都不願意。」朋友辯駁，她身上又沒怪味。

原PO指出，友人不愛洗澡洗頭，內衣褲也很懶得換。原PO說，「我就開始用各種不同的方式送她洗髮精、沐浴乳、香水、體香膏這類的東西，但是這幾年來，她依舊身上散發奇妙的酸酸味，我也不知道到底要用什麼方式告訴她。」

原PO強調，「妳是女生拜託愛一下乾淨，再好再貴的髮沐買給妳，妳不天天洗，一樣真的很臭，尤其妳那顆頭，身邊真的有幾個受不了她身上味道的朋友，已經到了她去我不去的地步了。」

貼文曝光後，網友紛紛留言「直接跟她講啦！骯髒鬼」、「可以帶她去掛身心科了」、「這麼髒還有男朋友」、「我還第一次聽說有這麼不愛乾淨的女生」、「我女兒有陣子也很不愛洗頭，臭到我有一次以為是什麼腐臭味，有時候是流浪漢的味道」。

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