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美食、健康一把抓！SAKURA 「AI廚房新革命」升級料理時光

▲▼台灣櫻花AI廚房。（圖／記者周宸亘攝）

▲健康意識抬頭，愈來愈多人為了照顧全家人健康選擇在家自煮，擁有多項智慧功能的「廚電神器」就是好幫手。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

回想童年爸媽在廚房辛苦煮飯的身影，那一道道愛的料理餵養我們長大成人，隨著年紀增長，也到了該回饋父母的時候，在這個愈來愈注重飲食健康的年代，為人子女想烹煮出少負擔又好吃的餐點、照顧父母的身體變得更簡單，擁有一套能煮出各式健康料理的瓦斯爐以及能淨排廚房油煙的智能廚電就能辦到，滿分的美味佳餚輕鬆上桌，而且還能不讓油煙影響料理品質及家人的身體健康。

SAKURA AI瓦斯爐多功能火力，滿足烹飪各式健康料理

美味的健康餐點不用外面買，自己煮也可以！ SAKURA「智能雙炫火精控爐」7+1段火力以及210度手感調控，精準設定火力對應各種料理，像是想煎雞腿排、牛排，補充蛋白質，就選第6段煎炸火，不怕肉沒熟或太老，增肌減脂一點也不難；長輩若要控制血糖就推薦吃白肉，第5段火侯用來清蒸魚肉，不僅保留原味口感、更能吃到鮮甜及營養價值。長輩若牙不好，第4段燉煮火滷肉可將肉煮到軟嫩，入口即化；年紀有了，重要的膳食纖維、維生素，都可搭配料理適合的分段火力，對於料理新手來說，「智能雙炫火精控爐」特別設計屏幕顯示，可視化的火力判斷也可一目了然，還有段數手感回饋，不擔心手殘弄錯火候、調控輕鬆到位。

▲▼SAKURA,AI廚房,瓦斯爐,油煙機,台灣櫻花,料理,健康。（圖／記者周宸亘攝，記者合成）

▲▼擁有獨家專利7+1段火力設計以及210度手感調控的SAKURA 「智能雙炫火精控爐」，在精準火力設定下能幫助掌廚新手輕鬆對應各種料理。

▲▼台灣櫻花AI廚房。（圖／記者周宸亘攝）

「智能雙炫火精控爐」智慧煲湯，時間靈活運用有效率

以往想煲湯、熬粥等幫長輩補補身子，得站在鍋爐邊顧火，「智能雙炫火精控爐」的智慧三段定溫以及能定時功能，不必費心調控溫度和等候，省下來的時間可放心去處理其他家事，長輩在家若想用火煮食，也能把關安全。另有離火轉小火智慧偵測功能、雙炫火設計等，智能雙炫火精控爐就像是你的另一個大腦，免開口就直接執行想要的操作，科學做菜更精準。

▲▼SAKURA,AI廚房,瓦斯爐,油煙機,台灣櫻花,料理,健康。（圖／記者周宸亘攝，記者合成）

▲▼「智能雙炫火精控爐」具備煲湯功能，再加上智慧定溫、定時設計，對於需要長時間烹煮的煲湯料理等，能變得更輕鬆簡單。

▲▼台灣櫻花AI廚房。（圖／記者周宸亘攝）

SAKURA AI除油煙機，智能保廚房清新、守護煮食者健康！

廚房裡若再搭配同樣智能的AI除油煙機，助有心料理者變得更容易上手，健康的烹調時光創造出健康的美味餐食！SAKURA AI除油煙機，一偵測到油溫升高，即會自動秒開，不堆積油煙，感應爐面達256個偵測點無死角，還能預知料理情境自動切換需要的吸力大小；若是料理新手，一開始不知道怎麼切換風速，AI除油煙機自動幫你調整風量，加上低吸跟頂吸雙效除煙，做菜時不用再慌忙抽空按按鈕調整風量，避免學習料理期間吸入油煙，讓人更專注投入料理中，不僅優雅，還能守護煮食者的健康！

▲▼台灣櫻花AI廚房。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼面對各式健康料理的烹飪需求，SAKURA AI除油煙機幫你自動處理所有需求！不僅滿足味蕾，也更加健康！（上圖為尚未啟動，下圖為啟動後）。

▲▼台灣櫻花AI廚房。（圖／記者周宸亘攝）

AI靜音除味─自動除煙、自動去味，跟廚房異味說byebye，享受美好品質

料理完的油煙，若沒有好好處理，更加會影響居家生活品質，尤其是開放式廚房空間，一不注意，全室都是油煙味！SAKURA AI除油煙機的「AI靜音除味」，能在料理完趁油煙與異味侵入全室空間之前，自動去除餘煙去味，自動將清新空氣換進室內，1天不到1塊的電費，更勝空氣清淨機，42分貝的安靜，堪比圖書館級！

▲▼台灣櫻花AI廚房。（圖／記者周宸亘攝）

▲品嚐著自煮的健康美食的同時，1天不用1塊的電費，SAKURA AI除油煙機更勝家中的空氣清淨機！

廚下雙溫淨熱飲、自動開門洗碗機等SAKURA套系廚電，體驗健康的AI KITCHEN新生活！

你是熱愛下廚挑戰各種料理的人，也是想自煮把關全家大小飲食健康的人，烹飪時間就是你的專屬ME TIME！ SAKURA AI KITCHEN除了瓦斯爐和除油煙機，也有AI淨水器把關家人的飲水品質，有健康概念的人都知道，人體需要足夠水分維持機能正常運作， SAKURA廚下雙溫淨熱飲可以濾除細菌病毒、重金屬，顯屏智能觸控龍頭可視化的溫度與濾心更換操作，更換濾心，讓家人時刻喝水都新鮮。還有被網友封為婚姻救星的「自動開門洗碗機」，自動洗程能智慧偵測髒污，幫碗盤設定最佳洗淨程序，自動開門的功能，把髒碗盤放進去後剩下的工作都交給洗碗機就一次搞定，也不用擔心滋生細菌，省力又省心。

▲▼ 美食、健康一把抓！SAKURA 「AI廚房新革命」升級料理時光 。（圖／品牌）

▲▼被網友封為婚姻救星的「自動開門洗碗機」，自動洗程能智慧偵測髒污，幫碗盤設定最佳洗淨程序。

▲▼ 美食、健康一把抓！SAKURA 「AI廚房新革命」升級料理時光 。（圖／品牌）

▲▼SAKURA,AI廚房,瓦斯爐,油煙機,台灣櫻花,料理,健康。（圖／記者周宸亘攝）

▲AI推動時代進步，廚電也要跟上腳步，SAKURA AI KITCHEN聰明守護台灣家庭的健康。

現在已經是AI時代，廚房當然也要跟著進化，50年來致力美好居家生活的廚衛領導品牌SAKURA，發布的SAKURA AI KITCHEN，就是要領先業界翻轉廚房新體驗，從今往後你為愛料理，身後則有SAKURA成為你聰明又可靠的後盾，守護家庭，也守護健康。

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