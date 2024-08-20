　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

外出用餐聰明選擇！花蓮健康餐盒地圖找好食　集兌換券+抽獎

▲▼衛生局輔導店家皆以原有餐點做調整，營養需均衡使用全穀及未精製雜糧食物，兼具美味與營養仍不失店家原有特色。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼衛生局輔導店家以原有餐點做調整，營養需均衡使用全穀及未精製雜糧食物。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

生活型態改變無暇在家準備三餐，外食人口益增，為讓外食民眾吃得健康，花蓮縣衛生局輔導50家餐飲店，輔導符合健康飲食元素概念及烹調技能，推出健康美味餐食，並製作成「健康餐盒地圖」。即日起舉辦【集食饗樂】活動，可集兌換卷及抽獎至今年10月31日截止。

花蓮衞生局邀請大小朋友一起到花蓮動吃動吃生活GO網站查詢詳細資訊：https://reurl.cc/5d50oy)，藉由營造飲食支持性環境，讓外食族吃得健康，享有友善的外食選擇，民眾外食也能跟在家吃飯一樣健康又均衡。

▲▼衛生局輔導店家皆以原有餐點做調整，營養需均衡使用全穀及未精製雜糧食物，兼具美味與營養仍不失店家原有特色。（圖／花蓮縣政府提供，下同）
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，民眾工作繁忙，外食頻率大幅提高，因此滿街的美食林立，快餐店、速食店、簡餐店、小吃店、炸物攤、手搖飲店等因應而生。衛生局在推動【集食饗樂】活動前，輔導店家皆以原有餐點做調整，輔導項目包括營養需均衡且足夠、餐點使用全穀及未精製雜糧食物入菜或製備減糖、減鹽、少油炸等餐食及適合長者軟質飲食等口味，讓餐點兼具美味與營養的同時，仍不失店家原有特色。通過健康餐食標準的店家有早餐店、便當店、簡餐店及小吃店，因此在外用餐要如何聰明選食，絕對是健康現代人必修的重要課題。

▲▼衛生局輔導店家皆以原有餐點做調整，營養需均衡使用全穀及未精製雜糧食物，兼具美味與營養仍不失店家原有特色。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

【集食饗樂】活動製作美食地圖，讓外食民眾吃得健康。
 
朱家祥說明，歡迎民眾踴躍參與【集食饗樂】活動，看著地圖購買健康餐盒，購買1個餐盒獲得1點，集5點請至各衛生所換100元餐盒兌換券，再掃描兌換券上QRcode
填寫線上問卷可抽200元禮券。

▲▼衛生局輔導店家皆以原有餐點做調整，營養需均衡使用全穀及未精製雜糧食物，兼具美味與營養仍不失店家原有特色。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

【集食饗樂】活動，可集兌換卷及抽獎至今年10月31日截止。

【集食饗樂】活動於8月19日開始，提醒民眾訂購健康餐盒及把握抽獎機會。相關事宜請於上班時間撥花蓮縣衛生局社區營養中心服務專線 03-8227141轉558專人為您服務。

ET快訊
砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

集集鐵道改善工程因天災不斷延宕...9月將開工　卓榮泰、交部會勘

桃園青年局協助新創團隊國際化佈局　率團參訪美國矽谷科技大廠

微型電動二輪車領牌期限倒數中　中壢監理站辦理到點服務

日月潭涵碧樓推秋季養生之旅　9／1起補足能量迎接冬天

桃園淨零生活節8／24風禾公園登場　當天購買淨零市集產品抽大獎

113年度營所稅暫繳申報即將開始　北區國稅局籲多加使用網路申報

北榮桃園分院展現人本精神　給予肺結核患者全面照顧

行竊娃娃機公仔　竊嫌失風被南警當場緝捕送辦

少子化還招生滿額　台中1校大手筆招待教職員出國玩

黃偉哲接見AMD台灣分公司　持續爭取優質企業投資

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

超載10公噸！鋼樑砸毀忠孝橋　聯結車駕駛公共危險上銬移送

設計師用餐遇刺青伯要求理髮　被請飲料當回禮驚訝：反差萌

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

集集鐵道改善工程因天災不斷延宕...9月將開工　卓榮泰、交部會勘

桃園青年局協助新創團隊國際化佈局　率團參訪美國矽谷科技大廠

微型電動二輪車領牌期限倒數中　中壢監理站辦理到點服務

日月潭涵碧樓推秋季養生之旅　9／1起補足能量迎接冬天

桃園淨零生活節8／24風禾公園登場　當天購買淨零市集產品抽大獎

113年度營所稅暫繳申報即將開始　北區國稅局籲多加使用網路申報

北榮桃園分院展現人本精神　給予肺結核患者全面照顧

行竊娃娃機公仔　竊嫌失風被南警當場緝捕送辦

少子化還招生滿額　台中1校大手筆招待教職員出國玩

黃偉哲接見AMD台灣分公司　持續爭取優質企業投資

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

經典再現！《你的名字》 隔8年全台再上映　新海誠揭靈感來源

僅此1輛！保時捷「手工訂製復古跑車」亮相　拆軟頂裝雙駝硬頂蓋

天弓三型擊殺接戰　國軍海空飛彈精準射擊

查水錶建功！包租公10套房「申報空屋」　國稅局揪漏報百萬所得

集集鐵道改善工程因天災不斷延宕...9月將開工　卓榮泰、交部會勘

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

相關新聞

零成本養成「抗疲勞體質」！

零成本養成「抗疲勞體質」！

夏日天氣悶熱，讓人總感覺到疲倦想睡，營養師花花就推薦可以補充的6大營養素，輕鬆養成抗疲勞體質，比起一杯咖啡更可以養成長時間續航的好精神。

5個徵兆表示你累過頭

5個徵兆表示你累過頭

減重能吃澱粉嗎？營養師：更該定時定量吃

減重能吃澱粉嗎？營養師：更該定時定量吃

麥當勞太「牛」了！發1.3萬字長文

麥當勞太「牛」了！發1.3萬字長文

7大「長壽食物」公開！　他自爆回春21歲

7大「長壽食物」公開！　他自爆回春21歲

關鍵字：

用餐聰明選擇集食饗樂健康餐盒地圖好食抽獎

讀者迴響

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面