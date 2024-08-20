外出用餐聰明選擇！花蓮健康餐盒地圖找好食　集兌換券+抽獎

▲▼衛生局輔導店家以原有餐點做調整，營養需均衡使用全穀及未精製雜糧食物。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

生活型態改變無暇在家準備三餐，外食人口益增，為讓外食民眾吃得健康，花蓮縣衛生局輔導50家餐飲店，輔導符合健康飲食元素概念及烹調技能，推出健康美味餐食，並製作成「健康餐盒地圖」。即日起舉辦【集食饗樂】活動，可集兌換卷及抽獎至今年10月31日截止。

花蓮衞生局邀請大小朋友一起到花蓮動吃動吃生活GO網站查詢詳細資訊：https://reurl.cc/5d50oy)，藉由營造飲食支持性環境，讓外食族吃得健康，享有友善的外食選擇，民眾外食也能跟在家吃飯一樣健康又均衡。





花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，民眾工作繁忙，外食頻率大幅提高，因此滿街的美食林立，快餐店、速食店、簡餐店、小吃店、炸物攤、手搖飲店等因應而生。衛生局在推動【集食饗樂】活動前，輔導店家皆以原有餐點做調整，輔導項目包括營養需均衡且足夠、餐點使用全穀及未精製雜糧食物入菜或製備減糖、減鹽、少油炸等餐食及適合長者軟質飲食等口味，讓餐點兼具美味與營養的同時，仍不失店家原有特色。通過健康餐食標準的店家有早餐店、便當店、簡餐店及小吃店，因此在外用餐要如何聰明選食，絕對是健康現代人必修的重要課題。

▲【集食饗樂】活動製作美食地圖，讓外食民眾吃得健康。



朱家祥說明，歡迎民眾踴躍參與【集食饗樂】活動，看著地圖購買健康餐盒，購買1個餐盒獲得1點，集5點請至各衛生所換100元餐盒兌換券，再掃描兌換券上QRcode

填寫線上問卷可抽200元禮券。

▲【集食饗樂】活動，可集兌換卷及抽獎至今年10月31日截止。

【集食饗樂】活動於8月19日開始，提醒民眾訂購健康餐盒及把握抽獎機會。相關事宜請於上班時間撥花蓮縣衛生局社區營養中心服務專線 03-8227141轉558專人為您服務。