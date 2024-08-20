奇美醫院設計健康生活體驗營　掀起台灣企業健康新風潮

▲奇美醫院預防醫學科暨健康檢查中心主任蔡孟修醫療團隊，規劃設計健康生活體驗營，讓台灣企業員工擁有更健康的生活型態。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美醫院於2024年8月1日首次舉辦專為各大企業員工設計的健康生活型態體驗營，由預防醫學科與職業醫學科協同規劃設計，結合生活型態醫學，提供專業醫學團隊的指導，並引入AI風險預測與智慧科技，啟發學員採納更健康的生活型態。

奇美醫院預防醫學科暨健康檢查中心主任蔡孟修說明，活動全程圍繞生活型態醫學的六大支柱展開，包括健康飲食、良好睡眠、身體活動、壓力管理、避免危害物質以及建立正向社會連結。學員透過專題講座和實作互動工作坊，深入了解自身健康風險及生活型態，並受到鼓勵改變不良生活習慣，以實現預防、治療及可能逆轉慢性疾病的目標，從而全面提升生活品質。

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奇美醫院從2023年開始，員工健康促進就導入生活型態醫學，並在今年設計了「每天步行7000步」的員工健康促進活動，只要每個月達標20天，員工不但可以領取獎金，最後還能參加運動手錶抽獎活動，激勵員工將運動融入日常中。另外，在醫院全新的員工體適能中心也導入了運動時還能發電的健身設備，展現對環保的重視，也實現健康生活與企業永續的目標，與聯合國永續發展目標(SDGs)中「良好健康與福祉」的要求相呼應，強調疾病預防與控制，促進健康教育和健康生活方式。

活動中，蔡孟修主任藉由主講的《生活轉型：從醫學到日常的健康實踐》深入探討了生活型態醫學的基本概念及其對健康的影響，並分享如何將這些知識實踐於日常生活。除了理論的分享，蔡主任還介紹了即時回饋的智慧穿戴裝置，包括國產的華碩手錶及華廣生技的連續血糖監測設備，推廣科技在健康管理中的應用。

睡眠中心主任陳志金在《夜間之鑰：睡眠與健康的深度探索》中，針對睡眠與健康的關係進行深入分析，並提供了一系列改善睡眠品質的實用建議。而營養科主任劉美媛則指導學員在《飲食啟航：營養與健康的完美融合》中，如何透過飲食來增強體質，並且在午餐實戰演練中進行了現場指導，讓學員親身體驗健康飲食的樂趣。

互動工作坊部分，臨床心理師何詩君及林紀宇帶領學員進行壓力管理與心靈成長的練習，讓大家學會如何有效應對生活中的壓力。同時，物理治療師陳怡如及運動教練賴盈如則引導學員進行肌力與有氧運動的體驗，並讓學員體驗智慧手環對運動強度的監測與紀錄。這些活動不僅提升了員工對健康生活方式的認識，更激勵他們在日常生活中積極實踐。

此次活動在南台科技大學舉辦，也受到校長周德光的高度重視，並親臨現場致詞，也宣布南台科大計畫成立智慧健康學院，增設護理系及運動科技學士學位學程，以推動健康理念向下紮根，並與奇美醫院深化合作，共同推動全齡健康。

參加的學員，除了可獲得台灣生活型態醫學會的量表評估與DKABio的AI健康風險報告書，也搭配國民健康署的慢性病風險平台，詳細列出各方面的健康風險並在活動中提供具體的改善建議，另外透過實作體驗，於午膳中巧推「地中海飲食融合我的健康餐盤」互動分享優食選配的餐盤、居家有氧運動及養成好肌力必備的瑜珈墊及彈力帶、紓壓放鬆眼罩、腰圍量尺等實用教材教具，也提供學員延續及啟動健康生活實踐及提升執行力的健康促進輔助品。最後，參與者在回饋與分享後，還有機會抽中一款能夠即時測量血壓、心電圖、脈波指數、心率、血氧、舒壓指數、運動紀錄等健康資訊的台灣國產華碩智慧手環。

蔡孟修主任指出，活動結束後，企業員工對此次體驗營給予了高度評價。許多同仁表示「受益良多，這些知識可以帶回家跟家人分享」，還有同仁要回公司鼓勵大家踴躍參加。也有不少員工紛紛表示「雖然很累，但明年舉辦請再帶上我」、「相見恨晚，希望每月都來」。團隊的凝聚力與互動提升，讓大家都感受到運動的樂趣與健康的重要性。

蔡孟修主任表示，醫院導入生活型態醫學針對職場健康促進打造這項全新的活動，以醫學上的密集式治療生活型態改變計畫(Intensive Therapeutic Lifestyle Change, ITLC)為核心理念，結合科技與AI風險評估的導入，讓參與者縮短時間在一天內體驗健康生活型態的重要性，並搭配職業醫學科臨場服務醫師給予後續健康促進的建議與追蹤，協助制定個人化的健康管理計畫，讓大家在忙碌的生活中也能兼顧健康。

奇美醫院院長林宏榮強調，透過這樣的職場健康促進活動，希望能夠有效提升大眾對健康的認知和重視，採取更積極的生活方式，提升生活品質，也強調科技與醫療的結合，更能透過實際行動改善個人的健康狀況，讓每位參與者從中受益，實現更健康的生活型態。歡迎有興趣的企業可接洽舉辦健康生活體驗營，為員工健康謀福利。