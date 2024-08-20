113年度營所稅暫繳申報即將開始　北區國稅局籲多加使用網路申報

▲113年度營所稅暫繳申報即將開始，北區國稅局局長李怡慧(中) 籲多加使用網路申報。（圖／北區國稅局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

財政部北區國稅局20日表示，113年度營利事業所得稅暫繳申報期間自9月1日起至9月30日止，營利事業除符合所得稅法第69條規定者外，應依同法第67條規定，計算暫繳稅額自行繳納，並填具暫繳稅額申報書向稽徵機關辦理申報。該局呼籲營利事業多加利用網路辦理申報，省時又省力。

該局說明，113年度營利事業暫繳申報規定如下：

一、應辦暫繳的營利事業，依所得稅法第67條規定，有下列兩種申報方式：

(1)一般申報：營利事業按112年度結算申報營利事業所得稅應納稅額之二分之一為暫繳稅額。(2)試算申報：公司組織之營利事業、合作社或醫療社團法人，會計帳冊簿據完備，使用所得稅法第77條所稱藍色申報書或經會計師查核簽證，並如期辦理暫繳申報者，得以113年度前6個月之營業收入總額，依所得稅法相關規定，試算其前半年之營利事業所得額，計算其暫繳稅額。

二、免辦暫繳的營利事業：(1)在我國境內無固定營業場所之營利事業，其營利事業所得稅依所得稅法第98 條之1規定，應由營業代理人或給付人扣繳者。

(2)獨資、合夥組織及經核定之小規模營利事業。

(3)依所得稅法或其他有關法律規定免徵營利事業所得稅者。

(4)112年度營利事業結算申報無應納稅額或113年度新開業者。

(5)營利事業於暫繳申報期間屆滿前遇有解散、廢止、合併或轉讓情事，其依所得稅法第75條規定，應辦理當期決算申報者。

(6)營利事業按其112年度結算申報營利事業所得稅應納稅額之二分之一計算之暫繳稅額在新臺幣（下同）2,000元以下者。

該局進一步說明，營利事業如按上年度結算申報營利事業所得稅應納稅額之二分之一為暫繳稅額，且未以投資抵減稅額、行政救濟留抵稅額及扣繳稅額抵減暫繳稅款者，僅須自行向公庫繳納暫繳稅款，得免辦理暫繳申報。