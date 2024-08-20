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大陸 大陸焦點 特派現場

《黑神話：悟空》第一個受害者！　實況主玩一半直接吐了

▲《黑神話：悟空》第一個受害者出現了！。（圖／翻攝自快科技）

▲張大仙玩吐了。（圖／翻攝自快科技）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸3A遊戲《黑神話：悟空》20日上午全球解鎖，正式上線。大陸各大實況主也在第一時間直播，其中就包括《王者榮耀》遊戲直播主張大仙，但讓所有觀眾沒想到的是，張大仙玩著玩著竟暈3D，於是中途下播去吐了。對此，網友笑瘋，「這可能是玩《黑神話：悟空》的全球首吐。」

據《快科技》報導，在直播中，張大仙表情十分痛苦地表示，「真的多看一眼就爆炸了，我已經開始流虛汗了，有點頂不住，溜了兄弟們，晚點玩，緩緩。」

有網友調侃稱，「《黑神話：悟空》第一個受害者出現了」。還有網友表示，「張大仙以前一邊健身一邊打遊戲，沒吐，現在玩個《黑神話：悟空》，沒想到暈3D，中途下播去吐了。」

資料顯示，3D眩暈症的原因大致是視神經感受到了大幅度和高頻率的運動，本來如果遊戲的畫面不那麼逼真，神經中樞會自動鑑別出運動的虛假性，並抑制視覺傳來的神經衝動。但由於畫面逼真，神經中樞信以為真，與此同時其他運動感受器官（如耳前庭器）卻沒感受到任何運動，這種情形對神經中樞而言是非常矛盾的。因此，神經中樞強烈地發出眩暈指令，希望人體能停下來，擺脫這種局面。

8月20日上午10時，歷時7年開發，《黑神話：悟空》全球同步上線，登陸PS5、Steam、EpicGamesStore、WeGame平台。上線後，《黑神話：悟空》迅速成為Steam、WeGame等多平台的銷量榜首，截至12時，Steam平台該遊戲同時線上玩家超過120萬。

《黑神話：悟空》由遊戲科學團隊開發。遊戲科學關聯公司深圳市遊科互動科技有限公司成立於2014年6月，法定代表人、董事長、總經理為馮驥，註冊資本約65.79萬人民幣，由馮驥、英雄遊戲旗下天津英雄金控科技有限公司、騰訊旗下廣西騰訊創業投資有限公司等共同持股。

官網顯示，該遊戲共四個版本，分別是售價268元（人民幣，下同）的數位標準版，328元的數位豪華版，820元的實體豪華版和1998元的實體收藏版，目前實體版均已售罄。

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