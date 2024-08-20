《黑神話：悟空》拉起A股遊戲傳媒板塊　賣300萬份才能回本

▲《黑神話：悟空》8月20日正式上線。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

中國遊戲科學（Game Science）開發動作RPG《黑神話：悟空》20日上線，製作人馮驥此前透露，《黑神話：悟空》每小時遊戲開發成本超過2000萬元（約新台幣8517萬元），整體遊戲開發成本至少需要3億-4億元人民幣。《黑神話：悟空》上線在即，遊戲傳媒板塊也被帶動，華誼兄弟股價19日漲停，凱撒文化漲停、冰川網絡漲逾6%。

綜合陸媒報導，《黑神話:悟空》在Steam平台的國區定價中，標準版為268元（人民幣，下同），數位豪華版為328元，根據這個定價策略，遊戲開發商遊戲科學需要至少售出300萬份才能達到成本回收的門檻。另外，實體豪華版為820元和實體收藏版為1998元，目前實體版均已售罄。

8月19日，華誼兄弟20%漲停強勢封板，近五個交易日累計漲幅已驚人地達到43.60%，顯示出強勁的市場勢頭和投資者的高度關注。此番股價飆升，並非空穴來風。華誼兄弟與《黑神話:悟空》之間存在著緊密的資本聯繫。

公司近日在投資者互動平台上透露，持有英雄互娛5.17%的股權，而英雄互娛正是《黑神話：悟空》開發商遊戲科學的早期投資方之一。

根據2024大陸國產遊戲銷量半年榜，《黑神話：悟空》在預售一個月後，銷售額達到3.9億元（人民幣，下同），銷量為120萬份，大幅打破大陸國產遊戲預售紀錄。

在Steam全球熱銷商品中，《黑神話：悟空》持續霸榜第一名。在Valve公布的Steam平台最新一周銷量榜（2024年8月6日至13日）中，《黑神話：悟空》預購拿下當期全球第一名。截至目前，預售銷量已超過120萬份，預售銷售額突破4億元。

▲《黑神話：悟空》製作人馮驥。（圖／翻攝自觀察者網）

遊戲科學創始人兼遊戲製作人馮驥此前透露，《黑神話：悟空》每小時遊戲開發成本超過2000萬元，團隊預估整體遊戲時長20個小時以上，開發成本至少需要3億-4億元。

2014年，不滿於彼時遊戲行業風氣的馮驥，與幾位同事在深圳創辦了遊戲科學公司，寓意遊戲開發是一門需要勤奮和靈感並重的嚴謹學科。遊戲科學官網強調遊戲的科學性和對當前遊戲圈一些氛圍的抨擊，認為創造IP是所有內容公司的終極使命。

目前，天眼查數據顯示，遊戲科學-深圳市遊科互動科技有限公司成立於2014年，背後除了創始人馮驥持股比例為38.76%外，另外兩家外部股東為知名遊戲公司英雄互娛和騰訊，分別持股19%和5%，股權穿透後顯示，華誼兄弟持有5.7294%英雄互娛股份。

《黑神話：悟空》上線在即，遊戲傳媒板塊也被帶動，華誼兄弟股價19日漲停，凱撒文化漲停、冰川網絡漲逾6%。浙版傳媒旗下的浙江出版集團數字傳媒有限公司負責遊戲內容審核、出版申報及出版物號申領工作，股價也隨著遊戲的熱度而水漲船高。