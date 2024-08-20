《黑神話：悟空》開賣1小時122萬人線上同玩　多家公司放員工假體驗

記者魏有德／綜合報導

被稱為大陸史上最強單機版遊戲的《黑神話：悟空》今（20）日上午10時全球開賣，根據遊戲平台Steam數據顯示，遊戲上線50分鐘內，已有超122萬名玩家同時在線遊玩，熱度持續上升。此外，大陸部分遊戲業相關公司也先後宣佈，要員工好好休假體驗該遊戲，甚至讓員工購買遊戲的費用由公司買單。

▲大陸國產單機遊戲《黑神話：悟空》上線1小時，同時在線人數達到122萬人。（圖／翻攝微博，下同）

《紅星新聞》報導，8月20日上午10點，國產第一款3A遊戲《黑神話：悟空》正式解鎖上線。這款立項於2018年2月的遊戲，歷經6年半的開發，終於交付到全球玩家手裡。《黑神話：悟空》正式發售不到1小時，即登上Steam最熱玩遊戲榜首，玩家超100萬人。

由於《黑神話：悟空》破關需要花上較長時間，官方也同步推出攻略供玩家參考，此外，上線首日，多家遊戲業公司甚至讓員工放假體驗該遊戲。

四川木子楊科技有限公司給全體員工放假一天，表達對國產遊戲行業的支持；遊戲發行商Gamera Game表示，為了避免各位同事因臨時暫停工作而感到不知所措，將送給每位同事一份《黑神話：悟空》數字豪華版；遊戲攻略資訊平台「遊戲茶館」也公告，為讓員工們更好地體驗《黑神話：悟空》，決定8月20日放假半天，同時為大家提供一份報銷該遊戲費用的機會。

《黑神話：悟空》推出後，玩家人數持續上升，遊戲製作人馮驥也提出三點建議，1.適度遊戲，注意休息。慢慢玩，不必著急通關，反正玩完了暫時也沒其他更好的選擇；2.如果你是單機ARPG愛好者，請放心去玩，多玩幾張圖，它絕不會是你玩過任何遊戲的換皮；3.如果你之前很少，甚至從沒玩過單機動作冒險遊戲，那《黑神話：悟空》非常適合作為你入門的第一款。