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大陸 大陸焦點 特派現場

全紅嬋愛的「烏龜對對碰」怎玩？　專家籲：盲盒玩法易沉迷

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋先前在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台半決賽前，被網友發現在直播間買「烏龜盲盒」，也讓這款盲盒遊戲「烏龜對對碰」紅了起來。大陸多個短影音平台上，這類「烏龜對對碰」的直播間不在少數，觀看人數少則幾百人，高峰期則有數萬人。

據《澎湃新聞》報導，「烏龜對對碰」這類盲盒玩法近日在網路直播平台上，可說是相當熱門，不少網友直呼「太上頭」。消費者需先購買數包盲袋或盲盒（每包一個烏龜），並許願一種顏色。直播賣家會掛出幾種「套餐」，如××元拆4包，××元拆9包套餐等。

消費者在直播間下單後，賣家會現場拆開烏龜盲盒。玩法的核心在於「對對碰」，如果賣家拆出的烏龜顏色，與買家許願的顏色一致，或拆出兩隻相同顏色的烏龜，則會額外加拆一包，繼續與此前沒有對碰的已拆盲袋配對，直到沒有對碰為止。最後所有拆開的盲盒、盲袋都歸買家所有。

▲▼LV推出烏龜掛件。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋先前在社群平台上，曬出自己的夜光烏龜收藏。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋曬出滿地烏龜。（圖／翻攝自微博）

不少網友表示，去直播間購買烏龜的目的，並不是為了買到更有價值的商品，而是享受拆盲盒帶來的樂趣和刺激感，「感覺『烏龜對對碰』有種消消樂碰掉的快感，有時候『九塊九』能碰出好多個，會覺得有點爽。」

有分析指出，這種「盲盒」+「玩法」營運模式的魔力在於，每位參與者都希望能憑運氣拆出更多烏龜，這種不確定性為直播拆盲盒，增添了未知帶來的刺激感。消費者在觀看直播時，能夠感受到強烈的參與感和互動感。

報導指出，樹脂烏龜玩具在電商平台上價格相對便宜，10元（人民幣，下同）能買到數十個，但在直播間下單抽盲盒的價格，卻往往高出許多。

中國法學會消費者權益保護法研究會副秘書長陳音江指出，「烏龜對碰」的本質是透過網路直播銷售商品，以其獨特的玩法增加趣味性，但因為盲盒本身有新奇、不確定的刺激因素，或導致部分消費者出現非理性消費、衝動消費、沉迷的情況，「儘管『烏龜對碰碰』會帶來許多樂趣，是年輕人釋放壓力、享受生活的一種途徑，但消費者在參與時也需保持警覺。」

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