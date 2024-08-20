超多人常拿「2物品」擦眼鏡GG了！驗光師：彷彿聽到鏡片尖叫

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

發現眼鏡的鏡片髒了，會怎麼清潔呢？有驗光師表示，每次在路上看到有人用「衣角」或「眼鏡布」擦鏡片，都能彷彿聽到鏡片在尖叫。令不少眼鏡族震驚，「原來不行嗎？」「眼鏡我對不起你嗚嗚嗚嗚」、「原來我從小錯到大」、「你提到的我全中哈哈哈！我現在已經把鏡片當消耗品看待了。」

一名驗光師在Threads表示，「每次看到路上有人拿衣角或是眼鏡布直接擦鏡片，彷彿都能聽到鏡片在尖叫。」留言處則釘選正確清潔方式，「水沖衛生紙擦，清潔劑用洗碗精。」另外還要注意，眼鏡不要帶進浴室洗熱水澡。而如果眼鏡是玻璃鏡片，要用眼鏡布擦是可以的。

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貼文一出，就有人直呼，「欸，原來不行嗎？那眼鏡布是做什麼用的？還是現在的眼鏡布材質不對了？」「啊啊啊啊不！刮痕會跑出來啊！鍍膜毀掉了啊！崩潰」、「我都知道…但就…方便」、「可是鏡片被噴到油的時候我真的忍不住，下場就是得到清不掉的刮痕」、「我都用擦琴布…擦完眼鏡超級乾淨，偶爾會用口罩…眼鏡我對不起你嗚嗚嗚嗚！」

還有網友紛紛提問，「酒精噴鏡面用衛生紙擦呢？」「澳洲前配鏡師路過…之前還在職時，都是用專用的鏡片酒精清潔，再用眼鏡布或衛生紙擦拭。很好奇是台灣的鏡面塗層材料的不同的關係嗎？」

對於這些問題，驗光師便回覆，要用酒精噴鏡面、衛生紙擦的方式沒有不行，偶爾是可以這樣做，但非金屬框建議不要。至於清潔方式，他解釋道「水沖鏡片，是避免鏡面上沾附的灰塵砂石顆粒之類的，衛生紙抽出來也不會有那些東西，眼鏡布有定期清就沒什麼問題。」

還有人問，「我有用迷你的超音波震盪清洗機洗眼鏡，請問這樣可以嗎？」「肥皂可以嗎？」他則回答，「少數特殊材質鏡框、偏光鏡片不建議，其他的基本上都沒什麼問題」、「弱鹼性洗潔劑都對鏡片不好。」