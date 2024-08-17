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柯文哲假帳燒…他查蔡英文申報抓到了！喝超多「1飲品」笑翻

▲▼ 蔡英文題字贈匾台灣首廟天壇 。（圖／記者林東良攝）

▲前總統蔡英文。（圖／記者林東良攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷「政治獻金申報造假」風波，掀起網友開啟監督模式，在監察院政治獻金公開查閱平台調查各政治人物的支出。就有民眾查了前總統蔡英文的申報支出，意外發現有一整排支出都是買了某款飲品，引發熱論，「有那麼好喝嗎？」「也買太多次了吧！」「彰化市的隱形名產餒，太懂吃了吧！」

有網友在Threads貼出一張截圖，上面是一整排蔡英文在109年總統大選期間的支出明細，沒想到支出對象全是同一家「彰化木瓜牛乳大王」，金額為125～2450元不等，讓原PO笑呼，「大家都在查柯文哲的假帳，我：抓到了！蔡英文喜歡喝木瓜牛奶！」

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貼文一出，掀起眾人熱議，「也買太多次了吧」、「小英的大秘寶：愛喝木瓜牛奶！」「有這麼好喝嗎？蔡英文不用說明嗎？不用拍一支影片介紹一下嗎？私藏店家不可取！」「是多愛喝多好喝啦（按下通話鍵」、「到底多愛喝，整排都是。」

還有人好奇到底多好喝？釣出在地人大讚懂吃，「那家真的很好喝，彰化市的隱形名產餒，太懂吃了吧」、「彰化木瓜牛乳大王真的好喝」、「彰化木瓜牛奶大王好喝，然後推薦一下店家的布丁，值得單買來吃」、「彰化人來，這家真的好喝！比其他連鎖的好喝」、「這家真的好喝，時不時會想衝去買一杯！」

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