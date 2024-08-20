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南美二館目擊5～7高中生「走出哺乳室」　他一看怒：感覺在打X

▲▼哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

▲哺乳室是提供給有需要的爸媽們使用。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「真的超級沒公德心又超噁！」有網友近日去台南美術館二館，要到哺乳室裝水時，突然有5～7個高中生從裡面走出來，一看傻眼，「裡面的沙發也都被弄亂，感覺就是在裡面打砲，X！」底下就有網友也無奈，「台灣博物館、美術館似乎常發生這種事，N年前在南美館附近的某館上班時也常遇到類似的事。」不過，台南市美術館表示，已經調閱監視器，發現高中生僅在哺乳室外空間嬉鬧，並沒有佔用哺乳室的情況。

有網友18日在Threads表示，他在台南美術館二館，要去哺乳室裝水時，看到至少5～7個高中生走出來，令他不禁懷疑一群人在裡面做什麼，忍不住罵髒話，「裡面是密閉空間，裡面的沙發也都被弄亂，感覺就是在裡面打砲，X！」

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原PO便開批，「你們要怎麼玩我真的無所謂，但可以不要在公共空間噁心人嗎？」他也透露，當時還有一個媽媽站在外面，等高中生出來才能進去。另外，高中生們還把私人物品放在走廊公共椅子佔空間，「真的超級沒公德心又超噁！」

他也在留言處火大表示，「真的不要浪費公共資源，很多爸媽在外面餵奶都不方便，還要被這些猴佔用」、「寶媽真的辛苦了，在外面本來就很不方便，還要被這些沒水準的人奪走使用權，甚至沒辦法安心的使用」，並透露「有男有女，而且看起來剛整理完衣服。」

貼文一出，就有人也直嘆，「我多年前在勤美的哺乳室看過一群年輕人從裡面走出來，在外等候的寶爸寶媽的臉色超難看」、「也看過哺乳室有保險套」、「就是因為怕這種事情發生，我以前工作的地方的哺乳室就需要先來拿磁卡，結果被一堆父母罵……」

還有一名網友指出，「台灣博物館、美術館似乎常發生這種事，N年前在南美館附近的某館上班時也常遇到類似的事」，他表示，非假日館內人較少，很多民眾其實只是進館吹冷氣，「環境清幽，對沒什麼錢的小情侶而言是好去處，坐在椅子上摟摟抱抱不吵都還算事小，有時還得請保全去『角落』強制勸離，台中某館的朋友也表示見怪不怪。」

也有人難以置信氣呼，「我也在南美館哺乳室使用過好多次，覺得是很舒適的空間，竟然被這群下半身思考的p孩亂搞，想到就覺得生氣」、「要是讓孩子沾到髒東西怎麼辦？天啊～太噁心」、「攝影機調出來查清楚，日後拒絕這些四腳獸再進入美術館」、「隨地交配是什麼野生動物行為？」

對此，台南市美術館表示，看到有民眾發文談論這件事後，就有馬上調閱監視器，並詢問工作人員當時狀況。值班清潔人員則說，當天下午幾次清潔，並沒有發現沙發很亂的情況，哺乳室的垃圾也只有一包尿布。

至於調閱三個不同角度的監視器結果，是有高中生在哺乳室外面的小空間嬉鬧，推測可能是在自拍或聊天，一群人確實有進到哺乳室，但僅不到1分鐘就出來了。另外，館方解釋，哺乳室分為兩部分，外面是有飲水機的空間，裡面則有兩間可上鎖的小房間，而高中生並沒有進到哺乳空間，大多是在飲水機空間嬉鬧。

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