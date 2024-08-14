醫院通知有人幫領藥「要自己報警」！他霸氣掛了　過來人點頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友近日接到醫院打來的電話，對方聲稱有人拿著他的身分證、健保卡要幫忙拿藥，並告知「我們不能幫你報警，你可能要自己處理」、「你要自己報警，我們沒有權利…」而原PO一聽秒警覺，直接把對方電話掛掉，「想錄我音？先付版權費再說。」貼文一出，就有人點頭，「這是詐騙，我也碰過」，引發話題。

一位女網友在Threads表示，她接到一通自稱某醫院打來的電話，對方表示「有一位XXX先生拿著妳的身份證、健保卡，說是幫妳拿藥…」，她還沒等對方說完就直接回「沒有！」對方就要她別激動，「我們不能幫你報警，你可能要自己處理。」

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她一聽，心裡不禁冒出OS「我根本沒激動」，嘴上則回「報警」。但對方卻說「妳要自己報警，我們沒有權利……」而她這次一樣不等對方講完就霸氣丟一句「隨便你」，便把電話掛掉。原PO就在留言處直呼，「一般醫院不想給，會直接拒絕，根本不會打電話確認」、「我電話禮儀是有的，但看到未顯示號碼，瞬間就顧不了禮貌了。」

貼文一出，許多人也點頭，「一般醫院都看證就直接給藥，哪有那種閒功夫在那打給本人核對」、「我之前還很認真的以為是真的，到最後我跟他說我辭職完全沒錢，所以戶頭都只有十幾塊的時候，他沈默了」、「醫院、金管會、郵局，最近接到這些打電話來都是詐騙。」還有人提醒要小心被錄音，「之前我爸就遇到要騙錢的，而且還說確實是我的聲音，我說沒有我爸還不信。」