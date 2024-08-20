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竹市舉行延平郡王聖誕祝壽典禮　祈求國家興旺、人民安康

▲民政處長施淑婷代表祈福，盼國家興旺、人民安康。（圖／新竹市政府提供）

▲民政處長施淑婷代表祈福，盼國家興旺、人民安康。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

每年8月27日為延平郡王聖誕，新竹市政府與東寧宮管理委員皆會一同於東寧宮舉行慶典緬懷。今(20)日於延平郡王聖誕前夕辦理祝壽典禮，由民政處長施淑婷擔任主祭，與東寧宮主任委員吳榮聲以及新竹市鄭姓宗親會理事長鄭美娟、榮譽理事長鄭逸榛一同祈福，盼國家興旺、人民安康。

民政處長施淑婷表示，延平郡王鄭成功鑄造了台灣歷史，東寧宮則對新竹市貢獻良多。東寧宮長期致力於文化傳承及社會公益，多年來陸續捐贈救護車、消防車及巡邏車及住宅用火警警報器，熱心公益造福地方，每年並定期發放愛心白米、愛心便當，協助清寒個案，給予急難救助金、喪葬補助費、清寒學雜費、獎學金等實質幫助，還多次獲得內政部頒發績優宗教團體獎狀肯定，實為宮廟典範。

民政處指出，東寧宮是新竹市的信仰中心，在主委吳榮聲的帶領之下，致力於社會公益不餘遺力，時常發送愛心便當、愛心米等幫助弱勢族群，也不定期捐贈竹市警察局、消防局勤務車輛及裝備，是市府有力的後盾。

民政處補充，東寧宮歷史悠久，於民國41年重新建廟，奉祀延平郡王，今日典禮莊嚴肅穆，為國為民祈福，延續竹市傳統宗教文化，感謝延平郡王庇佑新竹市民，也感謝東寧宮長期致力於文化傳承及社會公益。

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