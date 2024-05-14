打造「幸福友善」城市環境　竹市忠靈祠公廁無障礙坡道完工

▲竹市忠靈祠戶外公廁無障礙坡道。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府照顧高齡民眾及行動不便長者不遺餘力，致力營造「幸福友善」城市環境。民政處表示，忠靈祠園區幅員廣闊，每年清明節前夕、春祭及秋祭時節，皆有眾多長輩們前往忠靈祠探望已故親友，故公廁使用率大幅提升，市長高虹安為保障身障者權益，於去年向內政部役政司主動爭取70萬元經費，積極改善忠靈祠公廁外無障礙坡道，持續打造宜居好行的幸福城市。

高虹安表示，市府團隊積極推動「新竹有愛、身心無礙」，落實身心障礙六大平權，包含「醫療平權、教育平權、交通平權、資訊平權、運動平權、文化平權」，從六大面向保障身障者權益。此次市府除了完成忠靈祠戶外公廁無障礙坡道外，竹市殯葬管理所亦針對轄管的殯葬設施進行盤點，檢視建築物是否符合無障礙規範，並將須強化的部份予以改善，讓長輩與身障者們享有嶄新的無障礙通道。

民政處表示，市民陳奶奶的老伴因去世後安置於忠靈祠，每年清明期間，家中晚輩一定會陪伴陳奶奶到忠靈祠祭拜陳爺爺。但陳奶奶因年事已高，長期需以輪椅代步，在戶外公廁無障礙坡道完工後，讓陳奶奶能更加方便使用公廁，對於市府的積極用心，奶奶的家人們都感同身受並肯定市府的貼心之舉。

民政處長施淑婷說明，忠靈祠主要為安置過世的英勇軍人或具榮民身份的退伍軍人，故祭祀民眾多為年長的長輩，因此設置無障礙設施尤為重要。原忠靈祠戶外公廁無障礙坡道，因斜度尚未符合建築物無障礙設施設計規範，市府立即積極著手改善，並於去年8月完工，提供舒適、安全及人本的無障礙環境造福市民，落實「幸福友善」施政目標。