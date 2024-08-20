約2寶媽北上打野砲！小王嗨聊「抽搐、潮吹」被抓包　判賠20萬

▲人夫驚見妻子和小王相約打野砲。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名人夫發現妻子和小王相約上台北打野砲，兩人訂好旅館，小王還在LINE說「我比較想讓妳抽搐」、「讓妳潮吹嗎」等語，妻子更回傳內衣性感照喊「只想誘惑你」，讓人夫憤而將小王告上法院。橋頭地院審理，判小王侵害配偶權，應賠償20萬元。可上訴。

人夫主張，他和妻子結婚8年，育有2個小孩。婚後妻子會使用他的手機登臉書、LINE等通訊軟體，他因而發現妻子和小王的親密對話，包含兩人私約見面、出遊，小王傳訊「台北也沒什麼好玩的，我頂多帶妳打野砲，可以嗎」，妻子回應「看在哪裡試」，小王說「我比較想讓妳抽搐」、「讓妳潮吹嗎？」、「妳等等直接跟我說就可以了，我再慢慢找妳的爽點」，妻子後續回傳多張只穿內衣的清涼照，表示「只想誘惑你」。

人夫指出，妻子和小王已私下訂好旅館打算同宿同遊，平時也會討論要用什麼藉口欺瞞他，好偷偷約會並發生性行為，兩人交往長達數月之久，讓他發現後非常痛苦，對小王求償70萬元。

全案審理時，小王辯稱他知道人妻已婚，但兩人在LINE上只是開玩笑而已，他雖有和人妻出去玩，但沒有交往也沒有發生關係。

法官檢視相關證據，認為人妻和小王的對話雖提到打野砲、抽搐、潮吹等內容，但僅是提議或詢問語句，不能證明確有此事，不過對話顯示兩人已超過一般正常社交行為，判小王侵害配偶權，要賠20萬元。可上訴。