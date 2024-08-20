彎腰就露出胸部！他好奇「女生不介意走光嗎」　女網友給答案

▲原PO多次看到女生走光。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些服飾穿上後若沒有特別留意，就可能出現走光的問題。近日有男網友發文表示，他從小到大，已多次看到女生走光，因此他就想知道，是女生本身不介意，還是不小心？或是故意的？貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在Dcard上，以「關於女生走光」為標題發文，提到他從小到大，已經多次看到女生走光，像是女生一彎腰，他就會不小心看到對方胸部；或者是女生蹲下，結果就露出內褲。

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原PO透露，他過去交往的女友都比較保守，會把自己包得很緊，因此他就知道，走光的女生是本身就不介意嗎？還是不小心的？或甚至是故意的呢？他就有外國朋友根本不介意，甚至連內衣也不會穿。

▲女網友分享看法。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，底下女網友紛紛回應，「我不介意，我只在意我露出來的內褲好不好看」、「有些男生露股溝我也不是很想看，但就是轉身的時候瞄到了」、「我的話是該擋的還是會盡量擋，如果不小心被看到也不會去介意，因為對方可能也不想看到」、「我自己彎腰的話是會習慣性用手去遮領口，穿裙子的話也是會兩腿合起來，不會讓自己曝光的坐姿，我認為這習慣性動作都是可以養成的」。

還有網友表示，「真的很容易不小心看到，尤其你是站著但女生是坐著，國小有不小心看到過」、「我是覺得，女生大多數不喜歡隨便被『路人』意淫（推特不算），所以不會是故意的」。話題引發討論。