許銘春也參戰！綠營下屆高雄市長「5搶1」　陳其邁：是好事

▲許銘春有意參選高雄市長。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／高雄報導

前勞動部長許銘春表態有意參選下屆高雄市長，再加上先前已宣布參選的民進黨立委許智傑、邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆等人，進入「5搶1」局面，預料將掀起一波激烈黨內廝殺。對此，高雄市長陳其邁表示，好的人才願意為我們這一座城市努力付出，都值得鼓勵。

民進黨目前包含前勞動部長許銘春、立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑，都想爭取參選下屆高雄市長。陳其邁今被問及此事表示，許銘春部長在勞動部的任內，以及在高雄市府服務的期間，她的認真、溫暖、用心，大家都可以看得到。

▲許銘春、林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆（左起），都將爭取參選下屆高雄市長。（示意圖／ETtoday資料照）

陳其邁說，好的人才我們都鼓勵，有更多的人才願意出來為高雄市付出，在民主的機制之下，相信市民也會用智慧的決定，來決定好的人選，所以鼓勵她也加油。

▲陳其邁表示，好的人才願意為我們這一座城市努力付出，都值得鼓勵。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於現在是「5搶1」局面，會不會擔心初選廝殺激烈？陳其邁則說不會，選舉是民主的程序，越民主讓市民有更多的選擇，這個是好的事情。

但他也說，初選除了政策，還有過去從政的表現，風度也很重要，因為初選過後還是要有不同的政黨競爭，黨內也要能夠都有好交情，相信這幾位到目前為止，其實表現的都還不錯，在很多場合彼此都互誇對方，這個值得鼓勵。