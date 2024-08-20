陽明交大生爆種族歧視！稱外籍生「第三世界」　校長籲多元包容

▲陽明交通大學有學生以「第三世界」稱呼外籍生惹議。（圖／翻攝網路）

文／中央社

陽明交通大學有學生在IG限時動態張貼照片，畫面是多名外籍生同桌聚餐，但以「第三世界」稱呼惹議。校長林奇宏昨天(19日)說，應要有多元包容立場，對涉族群歧視性言論為不妥。

有民眾告訴中央社記者，此張在網路轉發的照片是陽明交大多名外籍生在校內用餐，有學生拍下外籍生背影上傳個人IG限時動態，並用中文字寫「這些第三世界的一直在餐廳餵鴿子，味道重得要命、吵得要死」，此限動發布後遭截圖惹議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，陽明交大校長林奇宏接受中央社記者電訪表示，獲報此事件後立即啟動關懷機制，並發布公開信告訴學生「尊重多元是言論自由的基礎」，應要有多元包容立場，對於涉族群歧視性言論為不妥。

他指出，言論自由的基礎，在於對多元文化的尊重，一個自由開放的校園環境，需要師生共守護，雖每個人都有表達自己觀點的權利，但無論是網路或是現實生活中都要為自己的言行負責。

林奇宏表示，校園中有1655名外籍生分別來自82個國家，能夠吸引多元國籍學生到台灣、到陽明交大，是多麼難得的機會，對於台灣學生來說則無需出國即可接觸多元文化，認識世界各地的人，實屬難得。

對於此次事件，林奇宏指出，他相信是偶發、也是無心之過，但無論無心還是有意，都要為自身負責任。