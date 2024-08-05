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陽明交大學生「自製固態火箭SSTO」　屏東旭海成功發射

▲▼陽明交大太空系統工程研究所11名學生自製的固態火箭SSTO在屏東旭海基地發射。（圖／陽明交大提供）

▲陽明交大學生自製固態火箭發射成功。（圖／陽明交大提供，下同）

文／中央社

國立陽明交通大學表示，由學生自製固態火箭，代號SSTO，今天上午在屏東旭海基地首次發射，總飛行時間約2分02秒，落海後由回收船拉回地面，成功完成發射任務。

國立陽明交通大學今天發布新聞資料指出，陽明交大太空系統工程研究所開設「太空系統整合」課程，其中11名學生自製固態火箭，火箭代號為SSTO，火箭全長2.76公尺、直徑16.4公分、起飛重量28.4公斤。

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陽明交大表示，團隊在今天上午7時36分於屏東旭海基地將火箭發射，火箭發射後第15秒到達約1公里最高點並開啟降落傘，總飛行時間約2分02秒；落海後由回收船拉回地面，成功完成發射任務。

▲▼陽明交大太空系統工程研究所11名學生自製的固態火箭SSTO在屏東旭海基地發射。（圖／陽明交大提供）

陽明交大指出，這次任務目標是在固定的推進系統性能下，研發能飛高1公里，未來盼可作為教學或競賽使用的低成本可回收火箭，因此火箭推進系統採用安全性高且成本較低的固態推進劑進行設計，最大推力能達到200公斤。

助理教授魏世昕說，他開設此門課程，讓學生能親自動手進行實務學習，也能整合系統工程等概念，在此火箭設計上屬高度模組化設計，大量採用商規零件以降低成本，火箭本體不含推進系統造價僅需新台幣2萬元。

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