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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王婉諭：第三勢力仰賴明星「風吹就倒」　科學態度檢討才能找到bug

▲▼ 520總統就職典禮,柯文哲與王婉諭 。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲、時代力量黨主席王婉諭 。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城、政治獻金風暴案，讓作為第三大黨的民眾黨風雨飄渺，而同為第三勢力的時代力量黨主席近日也發布萬字檢討書，反省大選期間所犯錯誤。黨主席王婉諭19日表示，過去的時代力量外強中乾，輕忽黨員經營，仰賴空氣跟明星，紮不了根，風吹就倒。王強調，修正過去的錯誤，不保證成功。但迴避過去的錯誤，一定會失敗。相信用科學的態度來檢討，比較有可能找到真正的bug，對症下藥。

對於時力在2024大選的挫敗，王婉諭坦言，「做錯事，要檢討反省」這句話說來容易，真的要做，必須下定決心。2024選後，除了穩定人事財務，到地方聽取建言，身為黨主席，她很清楚最重要的事情，就是要弄清楚，過去9年時代力量是怎麼失敗的。

王婉諭表示，她以前是科技業的產品經理，一個產品做出來沒有達標，第一個動作當然是找問題，確認製程參數、量測產品品質，檢視生產紀錄與產品設計，逐一解析釐清問題，把這些過程記錄下來，找到發生的成因，調整設計後再次投產。

王婉諭指出，時代力量把歷年黨員的進出、財務收支調出來，檢視政黨運作最基礎的記錄。很明顯，過去的時代力量外強中乾，輕忽黨員經營，仰賴空氣跟明星，紮不了根，風吹就倒。

王婉諭說明，轉向時代力量的規則與辦法，來看看一個新興政黨，怎麼創造了不利黨內多元、黨內民主的制度設計，這些制度，間接導致了一個權責不符、內鬥不斷的時代力量。最後，查閱了黨內的會議記錄，把歷年發生重大事故的關鍵決定列出來，分析成因，作為二次創黨的改善事項。

王婉諭指出，修正過去的錯誤，不保證成功。迴避過去的錯誤，一定會失敗。相信用科學的態度來檢討，比較有可能找到真正的bug，修正程式碼，對症下藥。
 

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