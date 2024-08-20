LIVE／傳監院4月查帳目有異、政治獻金要木可經手　黃珊珊親上火線回應

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴不斷，民眾黨控會計師端木正自行調節，但外界質疑時任財務長李文宗、時任競選總幹事黃珊珊的責任，因此3人皆被送到中評會，預計20日下午3時開會討論懲處；此外，柯文哲也要求黃珊珊自19日起每天召開記者會說明查帳進度，《東森新媒體ETtoday》今也會全程直播記者會內容。

柯文哲18日宣布黨內4個反省措施，包括啟動財務監督委員會、建立長期合作的律師團、應變小組與善後小組；針對黃珊珊的部分，柯認為查帳結果與其陷入被動，遭媒體每天抓1、2個錯誤打，不如定期將查帳進度對外公布，因此要黃珊珊每天比照疫情記者會，對外回答問題。

黃珊珊19日於下午3時召開記者會，與時任競辦發言人陳智菡一同說明查帳進度；但由於民眾黨20日下午3時將召開中評會，依序邀請端木正、李文宗與黃珊珊出面說明，因此今日記者會改為下午2時舉辦。

而截至20日中午為止，最受到外界關注的政治獻金相關問題，包括《鏡週刊》報導監院4月就查出柯政治獻金收支相差2000萬元並通知補正，因此在媒體曝光「假帳事件」前，柯、黃、李文宗兄妹都知道帳目出包等，以及挺柯網紅「大媽老司機」朱蕙蓉爆料，政治獻金都要經手木可公司疑雲。

▼黃珊珊出席民眾黨總統大選政治獻金查帳進度記者會。（資料圖／記者李毓康攝）