上海展覽廠商擺「性愛姿勢模型」　女兒尬問爸爸：他們在幹什麼呀？

▲有廠商在上海微縮模型展內擺放「性愛姿勢」模型惹議。（圖／翻攝新民晚報，下同）

記者魏有德／綜合報導

上海民眾劉先生17日趁著假期帶女兒前往世博展覽館參觀「上海（國際）微縮藝術模玩展覽會」。正當他們在館內四處觀看時，女兒忽然手指著一組模型問父親，「爸爸，這些是什麼東西？他們正在幹什麼呀？」劉先生一看竟是「性愛姿勢」模型，覺得在未成年人來來往往的展覽中，擺放18禁的模型不是很適當。

《新民晚報》報導，劉先生說，他的女兒喜歡手辦，趁著暑假花費49元（人民幣，下同）一張的門票價格，帶著女兒前往世博展覽館，專門觀摩這場微縮藝術模玩展覽會。當他們走到寫有「久靈創新社」字樣的展台時，劉先生的女兒看見，桌面右側高位的紙板箱上，正醒目地擺放著10多隻手辦。順著女兒手指的方向，劉先生定睛一看，立馬嚇了一跳，「乖乖，這種尺度的手辦，怎麼能夠公然外擺？」

根據劉先生拍下的照片顯示，這10隻一組的手辦呈現「男女交疊」的各式性愛姿勢，雖然擺放在攤位的角落高處，仍可以清楚地看到「微縮」下的模擬「春宮」型態。當女兒提出疑問時，劉先生不知該如何應答，只能將女兒帶走，直接離開展場。

劉先生認為，這個攤位前有不少市民駐足、觀看和購買，其中，不乏一些面孔青澀的未成年人和小朋友們，「雖然有些掃興，我的女兒也悶悶不樂的，但我實在是很尷尬，都不知道怎麼去跟她解釋，只能帶她回家了。」

主辦方晚間回應稱，我們接到觀眾舉報已經第一時間責令展商整改，並確認整改效果。展商的一名男性負責人則表示，確實在展位上擺放了「不合適」的手辦，「這些是用於場景模型的配件，確實有些暴露，特意將這些手辦放在較高的位置，兒童不易觸碰得到，也確實希望通過這樣的方式，來獲取一定的關注度。目前，已將這些手辦撤走。」