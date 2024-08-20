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虎航「高雄飛日本岡山1699元起」！10點開賣　限時2天

▲▼日本強震後，台灣虎航執行首班航班運送物資到新潟。（圖／台灣虎航）

▲台灣虎航10月27日新開航高雄－日本岡山新航線，今上午10時起促銷開賣，限時2天。（圖／台灣虎航提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣虎航2024年冬季班表新開高雄－日本岡山航線，今（20日）上午10時起至明日晚間11時59分，推出單程未稅1699元起的促銷價，桃園飛岡山10月27日起增為每周9班。星宇航空西雅圖航線上周五開航，初期每周3航班，計畫於明年初增加為每日飛航。

高雄岡山區以軍事歷史和美食特產聞名，日本岡山縣因民間傳說桃太郎的故鄉而為人所熟知。台灣虎航2016年7月先開航桃園－岡山航線，目前每天1班，也是台灣唯一直飛日本岡山的航空公司。

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10月27日再開航高雄－岡山航線，南台灣民眾旅遊更便利，慶祝新航線，台灣虎航今上午10時起至明晚11時59分，推出單程未稅1699元起的促銷價，搭乘日期為2024年10月27日起至2025年3月29日止。

▲▼台灣虎航開賣高雄-岡山航線。（圖／台灣虎航提供）

▲台灣虎航開賣高雄-岡山航線，促銷限時2天。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航指出，高雄－岡山開航初期，每周3班，去程航班編號IT-262，每周一、五中午12時50分，以及每周三上午10時55分自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT-263，每周二下午5時30分、每周四及周日下午3時25分自岡山桃太郎機場起飛。

此外，台灣虎航表示，桃園飛岡山航班將從10月27日起，從每周7班增為每周9班，滿足市場的暢旺需求。

▲▼星宇航空台北直飛西雅圖，8月16日正式首航。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空台北直飛西雅圖，8月16日正式首航。（圖／星宇航空提供）

星宇航空台北直飛西雅圖航線，8月16日起開航，星宇航空表示，初期每周三班飛航，計劃明年初增班為每日飛航，與阿拉斯加航空的共掛班號航班將於第4季開始營運，旅客可在星宇航空官網購買轉機北美內陸的航班，並累積COSMILE哩程。

星宇航空也積極經營台中航線，目前自台中機場飛航澳門、越南峴港，將於10月27日起開闢台中－越南富國島航線。詳細航班資訊可至星宇航空官網進一步查詢。

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